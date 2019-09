09:29 Uhr

Frau auf offener Straße getötet - Verdächtiger ist mehrfach vorbestraft

Nach der tödlichen Attacke auf eine Frau in Göttingen sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Der Verdächtige ist ein verurteilter Sexualstraftäter.

Die Polizei sucht immer noch unter Hochdruck nach dem flüchtigen Messer-Angreifer von Göttingen. Zuletzt soll der Mann sich bei einem Anwalt in Hannover gemeldet haben. Das berichtet die Bild. Danach tauchte Frank Naaß (52) aber wieder ab, ist weiter auf der Flucht.

Während die Polizei weiter nach ihm fahndet, kommen immer Details über den Verdächtigen ans Licht. Laut einem Bericht der Hannoverschen Allgemeinen ist Naaß ein verurteilter Sexualstraftäter. Insgesamt soll er drei Mal wegen Vergewaltigung verurteilt worden sein, fast 14 Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht haben. Schon als Jugendlicher musste er wohl für zwei Jahre und neun Monate hinter Gitter, später erneut für fünf Jahre. Zuletzt wurde er 1994 zu sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Seit 2001 ist er wieder auf freiem Fuß.

Mit diesem Foto fahndet die Polizei Göttingen nach Frank Naaß. Bild: Polizei Göttingen

Am Freitagvormittag hätte die Polizei den Tatverdächtigen fast gefasst. In letzter Minute soll der mutmaßlicher Frauenmörder der Polizei durch einen Sprung aus einem Zugfenster entkommen sein. Naaß ist dringend tatverdächtig, am Donnerstag in Göttingen eine 44-jährige Bekannte auf der Straße getötet zu haben. Eine Frau, die dem Opfer zur Hilfe kam, wurde lebensgefährlich verletzt. Am Freitagmorgen wollen Augenzeugen den 52-jährigen Deutschen, nach dem die Polizei mit zwei Fotos fahndet, in einem Nahverkehrszug Richtung Hannover entdeckt haben.

"Es gab einen Hinweis vom Personal des Zuges, auf den Gesuchten", sagte eine Sprecherin der zuständigen Polizeiinspektion Göttingen. "Als die Beamten eintrafen, flüchtete die Person aus dem Zug."

Nach Medienberichten schloss das Zugpersonal ihn im Abteil ein und alarmierte die Bundespolizei. Demnach gelang es dem mutmaßlichen Mörder auf dem Bahnhof Elze nahe Hildesheim zu entkommen. "Die gesuchte Person schlug mit einem Nothammer von innen die Scheibe ein und entkam anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung", sagte die Sprecherin. Sie warnte davor, den wahrscheinlich noch bewaffneten Mann anzusprechen. "Die Suche dauert weiter an", sagte sie am Nachmittag. "Wir betrachten Elze als eine sehr heiße Spur."

Frau in Göttingen getötet - Verdächtiger nach Sprung aus Zug weiter flüchtig

Der Bahnhof der Kleinstadt war ab etwa 6.00 Uhr für rund fünf Stunden mit rot-weißem Flatterband gesperrt. Mehrere Streifenwagen und zahlreiche Beamte waren im Einsatz, auch Spürhunde. Ein Polizeihubschrauber kreiste entlang der Bahnstrecke.

Der Zug, aus dem der mutmaßliche Täter flüchtete, stand am Mittag noch auf Gleis 4. Ein Fenster war mit einer Plastikfolie abgeklebt, Glassplitter lagen auf dem Boden. Die Streckensperrung wurde nach Angaben der Deutschen Bahn gegen 11.45 Uhr wieder aufgehoben.

Sina Probst wurde von dem Einsatz überrascht, als sie zur Arbeit kam. "Es war schon gesperrt. Ich wusste nicht, was los ist", sagte die Angestellte der Bahn, die Fahrkarten im Bahnhof Elze verkauft. Ärger darüber, dass keine Züge fuhren, hätten nur wenige geäußert. "Viele Menschen waren beunruhigt."

Am Vormittag wurde es ruhiger am Bahnhof Elze. Zwei Paare kamen mit Trolleys. Sie wollten mit dem Zug über das Wochenende nach Hamburg reisen. "Ist die Strecke noch nicht wieder frei? Wurde der Mann nicht schon in Rössing gefasst?", fragte eine der Frauen. Vor dem Bahnhof wurde sich auch erzählt, der mutmaßliche Mörder sei durch ein Wohngebiet geflüchtet. Auch im acht Kilometer entfernten Rössing waren Beamte mit Spürhunden unterwegs gewesen.

Frau in Göttingen getötet - Verdächtiger soll mit Opfer in Streit geraten sein

Der Mann, der am Donnerstag auf offener Straße eine Frau in Göttingen angegriffen und tödlich verletzt hat, ist weiterhin auf der Flucht. Die Fahndung im gesamten Stadtgebiet gehe unverändert weiter, sagte ein Sprecher Polizei am Freitagmorgen. Die Ermittler hatten Fotos von dem mutmaßlichen Angreifer veröffentlicht und warnten davor, ihn anzusprechen. Sie gehen davon aus, dass er noch immer bewaffnet ist. Das Verbrechen ereignete sich gegen 13 Uhr am Donnerstag. Laut Polizeiangaben floh der Deutsche nach der Bluttat auf einem Fahrrad mit Packtaschen.

Vor einem China-Restaurant in Göttingen sucht die Polizei nach Spuren. Bild: Swen Pförtner, dpa

Die 44 Jahre alte Frau und der 52-jährige Deutsche seien den bisherigen Ermittlungen zufolge am Mittag im Stadtteil Grone auf der Straße in Streit geraten, hieß es. Dabei habe der Mann die Frau massiv angegriffen und sie so schwer verletzt, dass sie noch am Tatort starb. Zeugen, die ihr helfen wollten, wurden laut Polizei ebenfalls von dem mutmaßlichen Täter attackiert. Dabei erlitt eine Frau so schwere Verletzungen, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Gewaltverbrechen in #Göttingen-Grone. Eine Frau wurde auf offener Straße tötlich verletzt. Genauer Tatablauf und Motiv unklar. Der Täter wird noch gesucht und ist evtl. weiterhin bewaffnet - daher auf keinen Fall ansprechen, sondern Notruf 110 wählen. https://t.co/k49tCvVCuC — Polizei Göttingen (@Polizei_GOE) September 26, 2019

Frau in Göttingen getötet - Polizei sucht weiter nach Täter

Laut einem Bericht der Bild-Zeitung stach der Mann das Opfer zunächst nieder, schlug dann mit einem Feuerlöscher auf die Frau ein, übergoss sie mit Benzin und zündete sie an - die Polizei wollte zu diesen Details zunächst nichts sagen. "Wir kommentieren das nicht", sagte eine Sprecherin am Donnerstagabend auf Anfrage. Das Motiv war zunächst unklar.

Die Polizei suchte zeitweise mit einem Hubschrauber nach dem Flüchtigen. Der Bereich rund um den Tatort im Stadtteil Grone wurde weiträumig abgesperrt. Informationen, dass es sich bei der Tatwaffe um ein Messer handelte, bestätigte die Polizei zunächst nicht.

Während der Großfahndung sperrte die Deutsche Bahn vorsorglich den Göttinger Bahnhof und die Strecke zwischen Hannover beziehungsweise Hildesheim und Kassel. Mehrere Züge im Fernverkehr wurden umgeleitet. Die Sperrung wurde am Nachmittag nach rund zwei Stunden aufgehoben.

Frau in Göttingen getötet - Polizei bittet um Mithilfe

Der Gesuchte ist 1,80 Meter groß, schlank und hat kurzes, dunkles Haar mit Geheimratsecken (Haarkranz). Er trägt eine markante Brille und ist bekleidet mit einer dunklen Jacke sowie einer dunklen Hose. Wer den Flüchtigen sieht, wird gebeten, sofort über Notruf 110 die Polizei zu verständigen. Die Ermittler warnen davor, ihn anzusprechen. Sie gehen davon aus, dass er noch immer bewaffnet ist. (dpa)

