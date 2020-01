vor 50 Min.

Frau greift Beamte mit Messer an: Polizist erschießt 33-Jährige

Ein Polizist hat in Berlin bei einem Einsatz eine Frau erschossen.

Eine 33-Jährige in Berlin soll mehrere Polizisten mit einem Messer angegriffen haben, so die Polizei. Deshalb gab ein Polizist einen Schuss ab, der die Frau tötete.

Ein Berliner Polizist hat bei einem Einsatz im Stadtteil Friedrichshain eine 33-jährige Frau erschossen. Die Frau soll die Beamten am frühen Freitagmorgen mit einem Messer angegriffen haben, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner. Der Schuss in den Oberkörper sei tödlich gewesen. Das habe die Obduktion ergeben. Bei der Polizei war demnach ein Notruf von einem Mitbewohner eingegangen. Er habe angegeben, er werde von der Frau, mit der er in einer Wohngemeinschaft lebe, bedroht.

Als die Beamten versuchten, sich Zutritt zum Zimmer der Frau zu verschaffen, sei es zu einer "unübersichtlichen Situation" gekommen. Sie soll Widerstand geleistet haben, schrieb die Staatsanwaltschaft. "Dabei soll sie den Beamten mit einem Messer entgegengetreten sein, woraufhin der Polizeibeamte von seiner Schusswaffe Gebrauch machte." Ob die Frau psychische Probleme hatte oder ob Drogen im Spiel waren, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

Wenn Polizisten Menschen durch Schüsse töten, werden Ermittlungen durch eine Mordkommission des Landeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft eingeleitet. (dpa)

