Frau in Düsseldorf niedergestochen: Mutmaßlicher Täter weiter auf der Flucht

Nach der Messerattacke auf eine Frau in Düsseldorf fahndet die Polizei weiter nach dem mutmaßlichen Mörder. Der Verdächtige ist auf der Flucht, sein Motiv unklar.

Die Düsseldorfer Polizei sucht weiter bundesweit nach dem mutmaßlichen Frauenmörder Ali S. Der 44-jährige Kiosk-Mitarbeiter, der am Montagmorgen in Düsseldorf auf offener Straße eine 36-jährige Frau erstochen haben soll, befinde sich noch immer auf der Flucht, sagte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen. Bislang gibt es keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Iraners, wie die Ermittler am Dienstag in Düsseldorf mitteilten. Der 44-Jährige war nach der Messerattacke am Montagmorgen in Düsseldorf-Bilk vom Tatort geflohen, in dessen Nähe er wohnt.

Messerattacke in Düsseldorf: Mutmaßlicher Täter ist weiter auf der Flucht

Der Staatsanwaltschaft zufolge wurde am Dienstag gegen den Mann Haftbefehl wegen Verdachts des heimtückischen Mordes erlassen. Er hatte die 36-jährige Frau demnach hinterrücks auf offener Straße mit einem Messer angegriffen und ihr laut Polizei "multiple Schnitt- und Stichverletzungen" beigebracht.

Der 44-Jährige hält sich den Behörden zufolge seit 2001 in Deutschland auf und besitzt seit 2010 den Status eines Flüchtlings. Laut Polizei kannten sich der mutmaßliche Täter und das Opfer. Die Beziehung soll nach bisherigen Erkenntnissen wohl "freundschaftlicher Art" gewesen sein. Nach Ermittlerangaben ist der Tatverdächtige zu 50 Prozent schwerbehindert - womöglich sei diese Behinderung psychischer Natur.

Über den Hintergrund der Tat äußerte die Polizei sich bislang nicht, das Motiv der Tat sei unklar. Auf Facebook bittet die Polizei darum, "von Spekulationen Abstand zu nehmen."

Tatverdächtiger soll Frau in Düsseldorf auf offener Straße erstochen haben

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem Mann. Bild: Polizei

Die Frau erlitt tödliche Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Montagvormittag erlag sie ihren Verletzungen im Klinikum. Die Behörden hatten den Tatort abgesperrt und suchten dort nach der Tatwaffe, einem Messer. Die Getötete hatte die deutsche Staatsangehörigkeit.

Laut Polizei ist der Angreifer noch auf der Flucht. Derzeit wird nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte eine Sprecherin der örtlichen Polizei, dass Spezialkräfte des SEK eine Wohnung durchsucht haben. Jedoch wurde dabei der Gesuchte dabei nicht angetroffen. (AZ/dpa/AFP)

