08:50 Uhr

Frau stirbt wohl nach Autorennen - zwei Verdächtige ermittelt

Zwei Autofahrer sollen sich in Moers ein illegales Rennen geliefert und so einen Unfall verursacht haben. Eine Unbeteiligte starb. Nun wurden zwei Verdächtige ermittelt.

Nach einem mutmaßlichen Autorennen am Ostermontag in Moers, bei dem eine unbeteiligte Frau (43) ums Leben kam, hat die Polizei zwei Verdächtige ermittelt. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kleve sagte der Deutschen Presse-Agentur am Montagmorgen, dass zwei Autofahrer unter Verdacht stünden, nach denen nun gesucht werde. Ob sie tatsächlich etwas mit der Tat zu tun hätten, müsse geklärt werden. Zurzeit seien sie flüchtig.

Moers: Trauernde legen Blumen an Unfallstelle nieder

Zwei Raser sollen sich in PS-starken Autos auf einer nach Angaben der Staatsanwaltschaft "schmalen Straße" in Moers ein illegales Autorennen geliefert haben. Einer der beiden soll dabei nach Zeugenaussagen versucht haben, seinen Kontrahenten zu überholen und auf die Gegenspur gefahren sein, wo er mit dem Wagen der 43-Jährigen kollidierte. Die beiden Unbekannten flüchteten vom Unfallort. Eine Mordkommission ermittelt in dem Fall.

Am Wochenende hatten mehr als 200 Menschen der tödlich verunglückten unbeteiligten 43-Jährigen gedacht. Die trauernden Menschen legten Blumen an der Unfallstelle nieder.

Immer wieder kommt es zu illegalen Autorennen

Das mutmaßliche Rennen in Moers erinnert an andere Fälle - etwa an die sogenannten Kudamm-Raser in Berlin. Die beiden Männer waren im Februar 2016 über den Kurfürstendamm gerast, ein unbeteiligter 69-Jähriger kam dabei ums Leben. Das Berliner Landgericht verurteilte die Männer im März 2019 wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Die erste Verurteilung hatte der Bundesgerichtshof aufgehoben. (dpa/AZ)

Themen Folgen