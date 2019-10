vor 36 Min.

Frau und Kind bei Wien erstochen: Familienvater legt Geständnis ab

Nach der Bluttat in Kottingbrunn bei Wien hat der Ehemann gestanden, Frau und Kind erstochen zu haben.

In Österreich wurden in Kottingbrunn bei Wien eine Frau und ihr Kind erstochen. Nach der Bluttat hat der Ehemann und Vater laut Polizei ein Geständnis abgelegt.

In Kottingbrunn bei Wien hat sich am Sonntag ein Familiendrama abgespielt: Nach Angaben der Polizei hat ein Mann seine Frau und seine zweijährige Tochter erstochen. Außerdem verletzte er seinen elf Monate alten Sohn lebensgefährlich.

Frau und Kind in Kottingbrunn bei Wien erstochen: Baby in Lebensgefahr

Wie die Polizei in Österreich mitteilt, hatte sich der Mann am Sonntag um 9 Uhr selbst bei der Polizei gemeldet. Er gab bei einem Notruf an, dass er seine Familie erstochen habe.

Die Einsatzkräfte fanden in dem Haus in Kottingbrunn die Frau und das Mädchen nur noch tot. Das Baby konnte noch lebend gerettet werden. Es litt unter akuter Atemnnot. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Familienvater versucht hatte, seinen elf Monate alten Sohn zu ersticken.

Mann tötet Frau und Kind in Österreich: Was war sein Motiv?

Der Mann ließ sich in seinem Haus widerstandslos festnehmen. Er habe bei der folgenden mehrstündigen Befragung durch die Polizei ein Geständnis abgelegt. Nach Angaben der Ermittler deutet alles darauf hin, dass Beziehungsprobleme sein Motiv für die Bluttat gewesen waren. (dpa)

