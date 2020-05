vor 48 Min.

Frauentausch: Sendetermine und Übertragung im TV und Stream

Frauentausch läuft derzeit in der Wiederholung im TV. Alle Infos zu Sendeterminen und der Übertragung live im TV und Stream: hier.

Die Doku-Soap "Frauentausch" wird seit 2003 vom Privatsender RTL 2 ausgestrahlt und basiert auf der britischen Sendung "Wife Swap". In der Show tauschen Frauen die Familien und müssen damit auch die häuslichen Verpflichtungen ihrer Tauschpartnerin wie das Putzen, Kochen und Waschen übernehmen und sich darüber hinaus auch noch an die Regeln halten, die von der Hausherrin aufgestellt wurden. Mittlerweile können auch Wohngemeinschaften und homosexuelle Paare an dem "Experiment" teilnehmen.

Wir haben in diesem Artikel alle Informationen zu den Sendeterminen und der Übertragung live im TV und Stream für Sie zusammengestellt.

"Frauentausch": Sendetermine und Wiederholung

Die neuen Folgen von "Frauentausch" wurden bisher immer donnerstags auf RTL 2 ausgestrahlt. Aktuell wird jedoch keine neue Staffel der Serie produziert. Trotzdem gibt es täglich drei Folgen "Frauentausch" hintereinander in der Wiederholung im TV zu sehen. Hier finden Sie die Sendetermine der Wiederholungen in der Übersicht:

Wochentag Uhrzeit Sender Montag 8.25 Uhr - 14.15 Uhr RTL 2 Dienstag 8.25 Uhr - 14.15 Uhr RTL 2 Mittwoch 8.25 Uhr - 14.15 Uhr RTL 2 Donnerstag 8.25 Uhr - 14.15 Uhr RTL 2 Freitag 8.25 Uhr - 14.15 Uhr RTL 2

"Frauentausch": Übertragung live im TV und Stream

Sobald neue Folgen produziert werden, sind sie wie bisher donnerstags um 20.15 Uhr live im TV auf RTL 2 zu sehen. Neben der Ausstrahlung im Fernsehen können Sie sich hier auf dieser Seite auch den RTL 2-Live-Stream auf TVNOW ansehen. Der Service ist aufgrund der Corona-Krise derzeit kostenlos - lediglich die Erstellung eines Benutzerkontos ist erforderlich.

