"Freud", Staffel 1: Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

Netflix geht am 23.3.20 mit Staffel 1 von "Freud" an den Start. Hier lesen Sie Infos zur Handlung, den Folgen und der Besetzung. Zudem finden Sie hier den Trailer.

Die düstere und spannende Historienserie "Freud" geht heute am 23.3.20 mit Staffel 1 bei Netflix an den Start. Hier informieren wir Sie über die Handlung, die Folgen und die Schauspieler im Cast. Am Schluss können Sie sich einen Trailer anschauen.

"Freud", Staffel 1: Wann ist der Start bei Netflix?

Netflix hat den Start von Staffel 1 der Serie "Freud" für heute, Montag, 23. März 2020 , angekündigt. Der Streaming-Dienst kann laut Anbieter 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Die österreichische TV-Premiere von "Freud" fand bereits am 18. März bei ORFeins statt.

Handlung: Worum geht es bei "Freud"?

Der junge österreichische Psychoanalytiker Sigmund Freud tritt als spitzfindiger Ermittler in Aktion. Die Geschichte spielt im Wien des Jahres 1886. Freud ist dem Hohn seiner Kollegen ausgesetzt, da seine wagemutigen Theorien zur Psyche des Menschen im gesamten Land auf Widerspruch stoßen. Zur selben Zeit trifft er auf den Kriegsveteranen und Polizisten Alfred Kiss und auf das berühmte Geistermedium Fleur Salomé. An der Seite der beiden gerät er in eine mörderische Verschwörung, die ganz Österreich in Atem hält. Gemeinsam mit ihnen begibt er sich auf Verbrecherjagd.

Der düstere Psychothriller versucht, die Ästhetik des späten 19. Jahrhunderts mit dem Filmstil der Gegenwart vereinen. Der Serien-Freud wird modern, sexy und spannend dargestellt. Ein historisch akkurates Biopic sollte man aber besser nicht erwarten.

"Freud", Staffel 1 bei Netflix: Die acht Folgen

Hysterie

Trauma

Somnambul

Totem und Tabu

Trieb

Regression

Katharsis

Verdrängung

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Freud", Staffel 1?

Robert Finster als Sigmund Freud

als Ella Rumpf als Fleur Salomé

als Georg Friedrich als Alfred Kiss

In weiteren Rollen sind zu sehen:

Christoph Krutzler

Brigitte Kren

Anja Kling

Philipp Hochmair

Die Serie stammt von Marvin Kren, Benjamin Hessler und Stefan Brunner (AZ)

"Freud", Staffel 1: Der Trailer

