Freudentränen und Fan-Geschrei: Meghan und Harry in Australien Panorama

Das Interesse an Prinz Harry und Meghan war in Australien noch nie so enorm. Hier begrüßen Prinz Harry und Herzogin Meghan am Opernhaus die 98-jährige Daphne Dunne.

Tausende Fans haben Prinz Harry und Meghan begeistert in Melbourne empfangen. Der Geburtstermin ihres Kindes verwirrte unterdessen Fans auf der Südhalbkugel.

Berge an Babygeschenken, Freudentränen und Fan-Geschrei: Wo auch immer Prinz Harry (34) und seine Frau Meghan (37) in Australien sich in der Öffentlichkeit zeigen, schlägt ihnen Begeisterung entgegen. Am Donnerstag wurden sie von mehreren tausend jubelnden sowie Flaggen und Blumen schwenkenden Fans in Melbourne empfangen.

Prinz Harry und seine Frau Meghan sorgen für Tränen und Verzückung

Das royale Paar verbrachte nur ein paar Stunden in der australischen Stadt, aber ihr Terminkalender war proppenvoll: Er reichte von einem Restaurantbesuch, bei dem fein zubereitete Speisen der Ureinwohner des Kontinents auf der Karte standen - wie Känguru vom Holzkohle-Grill - über offizielle Termine bis zu einem Strandbesuch.

"Ich liebe alles, wofür sie stehen", sagte ein junger Fan, der schon vor dem Morgengrauen auf die Ankunft des Paars gewartet hatte, dem Sender ABC. Eine Teenagerin brach in Tränen und Verzückungsschreie aus und umschlang Prinz Harry in einer solch innigen Umarmung, dass dieser bemerkte: "Du bringst mich in Schwierigkeiten." Auf einem Schild des Mädchens stand: "Bin hier seit 4 Uhr. Liebe dich seit ich acht bin."

Prinz Harry umarmt India Brown im königlichen botanischen Garten in Melbourne am dritten Tag des Besuchs des Königspaares. Bild: Phil Noble, dpa

Schwangere Meghan erhält zahlreiche Babygeschenke

Meghan, die sich ihrerseits dem Bad in der Menge hingab, wurde unterdessen überhäuft mit Babygeschenken und Blumen. Seit wenigen Tagen ist offiziell bekannt, dass sie schwanger ist und im Frühjahr ein Baby erwartet. Ein Fünfjähriger in Pilotenuniform überreichte ihr eine selbstgemachte Halskette aus Nudeln in Dinosaurier-Form: "Ich habe die Kette aus Nudeln gemacht, die ich in Goldfarbe getunkt und dann aufgefädelt habe", sagte der Junge dem Portal news.com.au.

Später trafen sich der Herzog und die Herzogin von Sussex mit der Gouverneurin des südöstlichen Bundesstaates Victoria, Linda Dessau. Anschließend wurde gespeist und vor dem Strandbesuch eine Schule besucht, bevor Harry und Meghan wieder nach Sydney zurückkehren sollten.

Dort steht diese Woche der Beginn der Invictus Games an, eine Sport-Meisterschaft für verwundete Soldaten, deren Mitgründer und Schirmherr Harry ist und die erstmals 2014 in London ausgetragen wurde.

Herzogin Meghan trägt nach dem Besuch des Taronga-Zoos in Sydney flache Schuhe aus recycelten Wasserflaschen. Die Schuhe stammen von der Firma Rothys. Bild: Dean Lewins, dpa

Herzogin Meghan von Sussex begeistert mit Recyclingschuhen

Schick und nachhaltig: Herzogin Meghan tritt bei der Wahl ihrer Schuhe in Australien umweltbewusst auf. Die 37-Jährige trug zum Beginn ihrer Reise in Sydney am Dienstag flache schwarze Schuhe, die aus recycelten Plastikflaschen bestehen. Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend.

Laut der Website des Herstellers Rothy's werden die Ballerinas aus Plastikflaschen gefertigt, die sonst auf der Müllhalde landen würden. Ein Foto, auf dem Meghan die Schuhe trägt, hatte auf dem Instagramaccount der Firma nach einem Tag 18.000 Likes und begeisterte Kommentare.

Das Engagement von Herzogin Meghan und Prinz Harry für soziale Zwecke und die Umwelt ist bekannt. Zu seiner Hochzeit im Mai bat das Paar nicht um Geschenke, sondern Spenden für Organisationen, die sich unter anderem für den Umweltschutz einsetzen.

Geburtstermin von Herzogin Meghan verwirrt Fans auf der Südhalbkugel

Im Frühling soll nun also das erste Kind von Herzogin Meghan und Prinz Harry zur Welt kommen. Diese Mitteilung des Kensington-Palasts in London sorgte am Montag weltweit für Schlagzeilen. Die Internet-Suchmaschine Google wurde daraufhin mit Fragen zu Herzogin und Prinz bestürmt. Kurios: "Wann ist Frühling?" ("When is spring?") soll am Montagvormittag eine der am häufigsten auf Englisch gestellten Fragen gewesen sein. Stimmt das?

Viele Nutzer wollten nach der Meldung aus London mehr über das royale Paar wissen - vor allem, wie alt Meghan sei und wann die beiden geheiratet hatten. Auf Platz 10 aller weltweit auf Englisch gegoogelten Fragen, nicht nur zu den beiden, stand tatsächlich die Frage "When is spring?", wie Google-Mitarbeiter auf Nachfrage mitteilten.

Bedeutet dies, dass viele Anhänger der Royals die Jahreszeiten nicht so genau kennen? Eher nicht. Es fällt auf, dass die meisten Fragen dieser Art in Australien und Neuseeland gestellt wurden. Auch in Südafrika gab es überdurchschnittlich häufig Frühlings-Fragen. Diese Commonwealth-Länder liegen auf der Südhalbkugel. Dort dürfte die Ankündigung des Kensington-Palasts bei einigen für Verwirrung gesorgt haben, denn in Australien, Neuseeland und auch Südafrika ist derzeit Frühling. Für die dortigen Fans des britischen Königshauses kommt das Baby also im Herbst zur Welt. (afp/dpa)

