So sehen Sie "Friends: The Reunion" in Deutschland

Bei "Friends: The Reunion" treffen sich die sechs Freunde aus der Sitcom wieder. Wo läuft die Show? Alle Infos gibt es hier.

Die "Friends Reunion" führt die sechs Freunde Ross, Rachel, Phoebe, Chandler, Monica und Joey der beliebten Sitcom wieder zusammen. Gemeinsam lassen die Schauspieler, die im Laufe der Serie auch im echten Leben zu Freunden wurden, die schönsten Momente der zehn Staffeln Revue passieren und kehren an das Set zurück.

Wo gibt es das Wiedersehens-Event live im Stream zu sehen? Läuft "Friends Reunion" bei Netflix oder Sky? Alle Infos zur Übertragung der Show finden Sie in diesem Artikel.

"Friends: The Reunion" im TV und Stream auf Sky: Start am 27. Mai

Das Wiedersehen der sechs Schauspieler gibt es seit dem 27. Mai 2021 exklusiv bei Sky Q und Sky Ticket auf Abruf im Stream zu sehen. Zunächst ist die Show nur in der englischen Originalfassung verfügbar. Heute, am 29. Mai 2021, wird aber eine Version mit deutschen Untertiteln um 20.15 Uhr bei SkyOne im TV zu sehen sein. Die Show dauert etwa 100 Minuten.

Bei der "Friends Reunion" treffen sich die sechs Hauptdarsteller Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer knapp 17 Jahre nachdem die letzte Folge der Sitcom über die Fernsehbildschirme lief wieder. Das Wiedersehen findet am Originalschauplatz der kultigen Serie statt - in Stage 24, auf dem Gelände der Warner Bros.-Studios in Burbank. Dort werden die sechs Darsteller unter anderem ein Quiz zu einzelnen Momenten der Show spielen, ähnlich wie es in Folge 12 von Staffel 4 in der Serie passierte. In der Episode ging es dabei um das heiß begehrte große Apartment, um das Joey und Chandler gegen Rachel und Monica spielten.

Gäste bei "Friends: The Reunion": Welche Promis sind beim großen Wiedersehen zu Gast?

Neben den sechs Hauptdarstellern werden auch zahlreiche weitere Promis beim Wiedersehen mit dabei sein. Unter anderem kehrt Tom Selleck mit ans Set der erfolgreichen Sitcom zurück. Er hatte in den Staffeln 2, 3 und 6 für einige Folgen eine Nebenrolle in der Serie und trat als Dr. Richard Burke und Freund von Monica in Erscheinung. Weitere prominente Gäste werden über den enormen Einfluss der Serie sprechen und ihre liebsten Szenen und Momente mit dem Publikum teilen. Das sind alle Promi-Gäste im Überblick:

David Beckham

Justin Bieber

BTS

James Corden

Cindy Crawford

Cara Delevingne

Lady Gaga

Elliot Gould

Kit Harington

Larry Hankin

Mindy Kaling

Thomas Lennon

Christina Pickles

Tom Selleck

James Michael Tyler

Maggie Wheeler

Reese Witherspoon

Malala Yousafzai

"Friends: The Reunion": Trailer

Der amerikanische Sender HBO Max, der das große Wiedersehen in den Vereinigten Staaten ausstrahlt, hat einen Trailer zu "Friends: The Reunion" veröffentlicht. Er verschafft einen guten Eindruck davon, was die Show zu bieten hat und verrät unter anderem, dass Courteney Cox während der Dreharbeiten der Sitcom die Angewohnheit hatte sich ihren Text auf den Tisch zu schreiben.

Derzeit steht der Trailer nur im englischen Original zur Verfügung. Hier können Sie sich den Trailer zu "Friends: The Reunion" ansehen:

