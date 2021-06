"Friesland - Asche zu Asche" im ZDF: TV-Termin, Darsteller, Handlung

Das ZDF strahlt am 5.6.21 den Krimi "Friesland - Asche zu Asche" aus. Wie ist die Handlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wann ist die TV-Ausstrahlung?

Schöne Landschaften, spannende Fälle: Das ZDF zeigt im Juni wieder Folgen der Serie "Friesland". Die erste trägt den Namen "Asche zu Asche". Wir sagen Ihnen, wann der TV-Termin ist, welche Schauspieler bei "Friesland - Asche zu Asche" mit von der Partie sind und wie die Handlung ist.

"Friesland – Asche zu Asche" heute am 5.6.21 im ZDF: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Friesland - Asche zu Asche" ist am heutigen Samstag, 5. Juni 2021, im ZDF zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. Die Spieldauer beträgt 89 Minuten. Wer nicht bis Samstag warten möchte, der findet "Friesland - Asche zu Asche" bereits jetzt als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Worum geht es in dem ZDF-Krimi "Friesland – Asche zu Asche"

Als wäre der Verlust von Tante Teda für Henk Cassens nicht schon hart genug, bleiben auch noch die ganzen Kosten rund um die Bestattung an ihm hängen. Von der Zeit, die er investieren muss, um alles zu organisieren, ganz zu schweigen. Als dann auch noch Bestatterin Cornelia Mohn tot aufgefunden wird, bekommt die Situation auch noch eine berufliche Komponente für Henk.

Süher Özlügül glaubt nicht an einen Unfall. Er möchte die wahren Hintergründe des Todes der Bestatterin herausfinden. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang Wolfgang Habedank? Mohn und er waren in unerbittlicher Konkurrenz miteinander verbunden. Hat er etwas mit dem Tod zu tun? Zumindest deutet nach Untersuchungen von Insa Scherzinger alles auf ein Gewaltverbrechen hin.

Die Situation wird immer unübersichtlicher, als Süher und Henk herausfinden, dass Mohn einen heimlichen Liebhaber hatte. Von dem jungen Mann fehlt allerdings jede Spur. Wenig kooperativ zeigt sich Patrick Diekmann, der Freund von Marion Mohn, der Tochter der Toten. Auch Hausärztin Dr. Silke Freymuth verhält sich äußerst komisch. Weiß sie mehr über die Todesursache ihrer Patientin? Wieso hatte sie ihr Psychopharmaka verschrieben?

Plötzlich erscheint auch der Tod von Henks Tante in einem ganz neuen Licht. Gibt es einen Zusammenhang?

Darsteller: Welche Schauspieler spielen im ZDF-Krimi "Friesland – Asche zu Asche" mit?

Süher Özlügül - Sophie Dal

Henk Cassens - Maxim Mehmet

- Maxim Mehmet Insa Scherzinger - Theresa Underberg

- Theresa Wolfgang Habedank - Holger Stockhaus

- Kommissar Jan Brockhorst - Felix Vörtler

- Felix Vörtler Marion Mohn - Julia-Maria Köhler

- Patrick Diekmann - Nicholas Reinke

- Dr. Silke Freymuth - Nina Kronjäger

- Mina Wimmer - Franziska Wulf

- Dr. Sabine Pfeiffer - Kathrin Wehlisch

- Edgar Raabe - Patrick Kalupa

- Kalupa Schrödlinger - Frank Kessler

