Friesland - Gegenströmung im ZDF: Handlung, Schauspieler, TV-Termin heute am 19.12.20

Das ZDF sendet heute am 19.12.2020 den Krimi "Friesland - Gegenströmung". Wann ist die Ausstrahlung im TV? Welche Schauspieler sind dabei? Was ist die Handlung?

Es wird wieder ermittelt: Noch vor Weihnachten zeigt das ZDF den Film "Friesland - Gegenströmung". Wann ist TV-Termin? Wie ist die Handlung des Krimis? Und welche Darsteller spielen mit bei "Friesland - Gegenströmung"? Wir haben die Antworten.

"Friesland – Gegenströmung" heute im ZDF: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Friesland"-Krimi-Fans, aufgepasst: Das ZDF strahlt am Samstag, 19.12.2020, die elfte Episode der aktuellen Staffel aus. Sie trägt den Namen "Friesland - Gegenströmung" und startet um 20.15 Uhr. Der Film dauert 90 Minuten. Wer nicht bis Samstag warten möchte, findet den Krimi bereits einen Tag zuvor zum kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Worum geht es in "Friesland – Gegenströmung"

Henk Cassens sieht sich in der neuen Friesland-Episode einem mysteriösen Fall ausgesetzt: Am Hafen von Leer trifft der Ermittler auf eine junge Frau, die angibt, nicht zu wissen, wer sie ist. Sie kann sich weder ausweisen, noch irgendwelche Angaben zu ihrer Person machen. An ihrem Hinterkopf klafft eine Platzwunde. Der Verdacht liegt schnell nahe, dass die junge Frau von einem Unbekannten attackiert wurde. Nur: Was sind die Hintergründe der Tat? Und: Wer ist die Frau überhaupt?

Ehe Cassens und sein Team das herausfinden können, verschwindet die Verletzte plötzlich aus der Polizeidienststelle. Mitten in der Aufnahme des Falls fehlt auf einmal jede Spur von der Frau. Während Kommissar Brockhorst froh ist, einen Fall weniger auf dem Tisch zu haben, ermittelt Henk Cassens doch noch die Identität der Verschwundenen: Es ist die Ökoaktivistin Kerstin Wittmar, die wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung gesucht wird.

Als wäre der Fall nicht schon kompliziert genug, taucht in Leer auf einmal ein alter Bekannter der Ermittler auf: Der nervige weil übergriffige Münsteraner Kriminalkommissar Overbeck. Er möchte vor Ort ein Schiff kaufen. Yunus Özlügül heißt der Mann, der dem Kommissar ein altes, kaputtes Boot unterjubeln möchte. Unter Deck wartet eine böse Überraschung auf den Kriminalkommissar: die Leiche vom Sicherheitschef des Emssperrwerks.

Plötzlich gibt es zwei sonderbare Fälle in Leer - und verschiedene Ermittler, die sich das eine oder andere Mal doch entschieden in die Quere kommen.

Darsteller: Welche Schauspieler spielen im ZDF-Krimi "Friesland – Gegenströmung" mit?

Henk Cassens - Maxim Mehmet

Kommissar Brockhorst - Felix Vörtler

Insa Scherzinger - Theresa Underberg

Kerstin Wittmar - Sophie Pfennigstorf

Kommissar Overbeck - Roland Jankowsky

Yunus Özlügül - Yunus Cumartpay

uvm

