Friesland - Hand und Fuß im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung als Stream

Das ZDF zeigt morgen den Krimi "Friesland - Hand und Fuß". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Spannung in schöner Umgebung: Das ZDF bringt Ende Juli noch eine neue Folge der Serie "Friesland" in die deutschen Wohnzimmer. Ihr Name: "Hand und Fuß". Wir haben Ihnen an dieser Stelle alle wichtigen Infos zusammengestellt: Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller haben bei "Friesland - Hand und Fuß" eine Rolle ergattert? Wie ist die Handlung? Lesen Sie hier die Antworten.

"Friesland – Hand und Fuß" morgen im ZDF: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Friesland - Hand und Fuß" läuft am Samstag, 31. Juli 2021, im ZDF. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Episode dauert 89 Minuten. Sie wollen nicht bis Samstag warten? Kein Problem: "Friesland - Hand und Fuß" steht bereits jetzt als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Handlung: Worum geht es in dem ZDF-Krimi "Friesland – Hand und Fuß"

Zufälliger Gruselfund: Weil er ausgerechnet sein Handy im Sarg einer Verstorbenen vergessen hat, öffnet Bestatter Wolfgang Habedank das Gefäß noch einmal. Im Sarg findet der Bestatter nicht nur sein Handy, sondern auch einen abgetrennten Fuß von einem Unbekannten.

Habedank informiert direkt am nächsten Tag Henk Cassens und Süher Özlügül. Die Beamten haben erhebliche Zweifel an der Version. Zu kurios klingt die Geschichte. Beweise gibt es auch nicht mehr, mittlerweile wurde der Sarg mitsamt der Toten eingeäschert.

Auch Kommissar Jan Brockhorst stimmt in den Chor der Zweifler mit ein. Auch er ist überzeugt, dass Habedanks Version nicht stimmen kann. Vielmehr glaubt er einen Zusammenhang mit einem weit zurückliegenden, ungelösten Fall aus Wilhelmshaven. Brockhorst hatte es damals nicht geschafft, einen Serienmörder dingfest zu machen. Hat dieser nun wieder zugeschlagen?

Als auf dem Gelände des Krematoriums auch noch die abgetrennte Hand einer Frau gefunden wird, sind die Ermittler mittendrin in einem mysteriösen Fall, der noch so manche Überraschung für sie bereithält.

Darsteller: Welche Schauspieler spielen im ZDF-Krimi "Friesland – Hand und Fuß" mit?

Henk Cassens - Maxim Mehmet

- Süher Özlügül - Sophie Dal

Insa Scherzinger - Theresa Underberg

Wolfgang Habedank - Holger Stockhaus

- Holger Stockhaus Kommissar Jan Brockhorst - Felix Vörtler

- Felix Vörtler Britta Schütte - Luise Heyer

Michael Meissner - Philipp Hochmair

- Elisabeth Veith - Sonsee Neu

- Ingo Kessler - Oli Bigalke

- Olaf Hungerbühl - Shenja Lacher

Professor Bertram - Wolfgang Pregler

Martha Kessler - Friederike Frerichs

- Nachbarin - Christina Beyerhaus

Stream: "Friesland - Hand und Fuß" als Wiederholung in der Mediathek

Sie sind nicht gebunden an den TV-Termin. Sie können "Friesland - Hand und Fuß" zu jeder Zeit auch kostenlos als Stream in der ZDF-Mediathek abrufen.

