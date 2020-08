vor 17 Min.

"Friesland: Schmutzige Deals": Start, Handlung, Darsteller

Von Monique Neubauer

Ein neuer Fall für die Kommissare von "Friesland: Schmutzige Deals": In einem Güllebecken wird eine Leiche aufgefunden. Wie ist der Mann zu Tode gekommen? Das gilt es für die Fernseh-Ermittler herauszufinden. Alle Infos zu Start, Handlung und Trailer bekommen Sie hier. Außerdem stellen wir Ihnen die Schauspieler und Darsteller des Krimis vor.

Start-Termin von "Friesland: Schmutzige Deals"

Im TV-Programm ist der ZDF-Krimi am 08.08.2020 um 20.15 Uhr zu sehen. Der Film hat eine Länge von 90 Minuten.

Handlung von "Friesland: Schmutzige Deals" - Darum geht's

In Ostfriesland wird ein Bekannter Holger Frerichs tot in einem Güllebecken aufgefunden. Eigentlich haben Holgers Eltern Jochen und Marie Frerichs auf ihrem Hof keine Tiere mehr, das Güllebecken ist jedoch randvoll. Holger Frerichs hatte zahlreiche Geschäfte am Laufen, doch sein umstrittenes Kerngeschäft war das Makeln von Gülle.

Bislang hat er den Mastbetrieben die Gülle als Dünger abgekauft. Jetzt hat er sie jedoch massenweise aus Holland importiert. Während Großbetriebe ohne Viehwirtschaft, wie der von Klaas Möldenbrok, für das Abnehmen der holländischen Gülle Geld bekommen, haben die hiesigen Mastbetriebe ein Problem: Sie wissen nicht mehr wohin mit der Gülle.

Besetzung: Die Schauspieler und Darsteller von "Friesland: Schmutzige Deals"

Süher Özlügül - Sophie Dal

Henk Cassens - Maxim Mehmet

Insa Scherzinger - Theresa Underberg

Wolfgang Habedank - Holger Stockhaus

- Kommissar Jan Brockhorst - Felix Vörtler

- Felix Vörtler Holger Frerichs - Knud Riepen

- Jochen Frerichs - Peter Kremer

- Marie Frerichs - Johanna Gastdorf

- Yunus Özlügül - Yunus Cumartpay

Aiko Möldenbrok - Andreas Guenther

Klaas Möldenbrok - Markus Gertken

Tanja Sievers - Olivia Gräser

- Jenny Larosse - Nele Kiper

"Friesland: Schmutzige Deals": Der Trailer

Einen Trailer zum Krimi gibt es bis jetzt nicht. Sobald ein Trailer zur Verfügung steht, reichen wir ihn an dieser Stelle nach.

