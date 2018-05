22:16 Uhr

Frisch verliebt: Heidi Klum postet Foto mit Tom Kaulitz Panorama

Heidi Klum ist offiziell wieder vergeben: Tom Kaulitz gestand in einem Interview, glücklich in einer Beziehung zu leben. Nun gibt es auch einen Foto-Beweis.

Nach langen Spekulationen und diversen Fotos steht fest: Heidi Klum ist mit Tom Kaulitz zusammen. Nun postete die 44-Jährige das erste Foto auf Instagram.

Von Oliver Bosch

Es brodelte heftig in der Gerüchteküche: Immer wieder tauchten Bilder von Heidi Klum und Tom Kaulitz auf. Zuletzt knutschten die beiden sogar ganz ungeniert vor einem Berliner Lokal. Vergangenen Donnerstag äußerte sich Tokio-Hotel-Tom etwas vage auf die Spekulationen. In einem Interview mit Fernsehsender ProSieben sagte er: "Ja, ich bin in einer Beziehung und sehr glücklich". Mit wem er zusammen ist, sagte der Gitarrist aber nicht. "Bei mir gibt's eine", antwortete er lediglich auf die Frage, ob er in einer Beziehung sei.

Nun ist es allerdings offiziell: Heidi Klum hat das erste gemeinsame Foto auf ihrer Instagram-Seite gepostet. Mit der Aufschrift " Ein wunderschöner Dienstag" strecken die beiden ihre Nasen in die Kamera.

Da hat sich "GNTM"-Mama Heidi doch glatt einen 16 Jahre jüngeren Lover geangelt. Die Beziehung zu Vito Schnabel (31) hat die Vierfach-Mutter scheinbar auf den Geschmack auf jüngere Männer gebracht. Drei Jahre war die 44-Jährige mit dem New Yorker Kunsthändler zusammen, dann kam im September 2017 das Liebes-Aus.

Tom Kaulitz und Heidi Klum - von GNTM-Jurymitglied Michalsky verkuppelt?

Darf Tom Heidis Freizügigkeit jetzt in vollen Zügen genießen? Dem US-Magazin OceanDrive verriet die Deutsche 2016: "In meiner Kindheit bin ich mit meinen Eltern zu Nacktstränden gegangen, also bin ich Nudistin". Dort verriet sie auch: "Ich habe kein Problem mit Nacktheit. Ich bin sehr frei". Dass das nicht nur so dahingesagt ist, wissen wir spätestens seit den freizügigen Bildern mit Tom im Pool. Das Pikante an der neuen Liebe: GNTM-Kollege Michael Michalsky war es, der Heidi und Tom verkuppelte. Der Designer spielte auch schon bei Heidi und Vito Amor.

Bekommen Sie eigentlich noch zusammen, mit wem die Bergisch Gladbacherin bereits liiert war? Starten wir den Liebesreigen mit Friseur Ric Pipino. 1997 heiratet Heidi den US-Starfriseur. Nach fünf Jahren skandalfreier und kinderloser Ehe kommt das Aus. Es folgt die Trennung. Zu Beginn des Jahres 2002 datet Jay Kay von der Band Jamiroquai das Topmodel. Die Romanze ist allerdings nur von kurzer Dauer.

Heidi Klum: Will sie nochmal heiraten?

Ihrem Beuteschema "Musiker" bleibt Heidi auch bei ihrer Liebelei mit Sänger Anthony Kiedis von den Red Hot Chili Peppers treu. Der Barde schwärmt noch heute: "Die Zeit mit Heidi gehört zu den schönsten Erinnerungen in meinem Leben". Im Anschluss jettet Formel1-Manager Flavio Briatore mit der 1,76 Meter großen Traumfrau durch die ganze Welt. Das Techtelmechtel bleibt nicht ohne Folgen: 2004kommt Tochter Leni zur Welt. Danach schafft es Sänger Seal Heidi zu bändigen.

8 Bilder Schluss mit Schnabel: Das sind Heidi Klum und ihre Männer Bild: imago stock and people

2005 tritt das Paar vor den Traualtar. Sieben Jahre und drei gemeinsame Kinder später trennt sich das Paar 2012. Danach bekommt Leibwächter Martin Kirsten sehr zum Leidwesen von Seal regelmäßig Heidis Brüste Hans und Franz zu sehen. Eineinhalb Jahre hält die Liaison, dann gibt Heidi ihrem Beschützer 2014 mit der Kündigung den Laufpass. Danach wird drei Jahre lang heftig geschnabelt. Heidi angelt sich Vito Schnabel, einen der begehrtesten Junggesellen Amerikas. Der Rest ist bekannt. Jetzt genießt Tom Kaulitz die Zeit mit Heidi.

14 Bilder Ein Leben vor der Kamera: Topmodel Heidi Klum Bild: Picture-alliance/dpa (Archivbild)

Sein Vorteil gegenüber Vito: Er wohnt ebenfalls in Los Angeles. Große Hoffnungen auf eine Hochzeit sollte er sich nicht machen. Heidi verriet einmal in einem Interview mit dem People-Magazin: "Ich glaube nicht, dass ich noch einmal vor den Altar treten werde. Ich habe es zweimal gemacht und es hat nicht wirklich funktioniert".

Themen Folgen