Frischer Wind für's Königshaus: Die Pressestimmen zur Hochzeit Panorama

Prinz Harry und Meghan Markle haben geheiratet. Menschen aus aller Welt haben zugesehen und in den Medien wird die Hochzeit diskutiert.

Kleid, Kuss und Kutschfahrt: Der britische Prinz Harry und die amerikanische Schauspielerin Meghan Markle haben sich das Jawort gegeben. Diskutiert wurde über Meghans Brautkleid, Harrys Exfreundinnen und die Predigt des amerikanischen Bischofs Michael Bruce Curry. Die Pressestimmen zur royalen Hochzeit.

"Harry und Meghan - eine sehr öffentliche Hochzeit, aber kein triviales Spektakel. Dieses Jawort ist ein Triumph für die britische Monarchie: weil sie Wandel zulässt und das Private perfekt inszeniert." Spiegel

"Es war die Hochzeit des Jahres. Vor allem aber war es eine Hochzeit, an die sich die an großen königlichen Ereignissen ohnehin nicht arme Nation noch lange erinnern wird. Moderner, bunter, gar ein bisschen provokant. Drinnen in der St.-Georg-Kapelle wie draußen auf den sonnigen Straßen Windsors waren die Menschen elektrisiert von der emotionalen, innigen und zugleich für royale Gepflogenheiten ungewöhnliche Feier." Welt

"Am Hochzeitstag gelingt der Balanceakt zwischen Tradition und Moderne. Auch Meghans Mutter Doria Ragland, die Nasenpiercing und Dreadlocks trägt, scheint schon angekommen im Königshaus: Nach dem Gottesdienst reicht Prinz Charles ihr die Hand." Hannoversche Allgemeine

US-Bischof rief Befremden bei der Königsfamilie hervor

"Der Gottesdienst war weniger traditionell und deutlich multikultureller, als es frühere Trauungen in der St. George Chapel gewesen sind. Ein Gospel-Chor sang „Stand By Me”. Als Solist wurde der junge britische Star-Cellist Sheku Kanneh-Mason ausgewählt. Zwei schwarze Priester richteten das Wort an die Hochzeitsgesellschaft. Die leidenschaftliche, auf manche etwas eitel wirkende Predigt von Bischof Michael Curry rief ein gewisses Befremden und unterdrücktes Amüsement auf den Gesichtern der Königsfamilie hervor." Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Mit einer lebhaften und auch politischen Predigt hat US-Bischof Michael Bruce Curry bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle einen unerwarteten Akzent gesetzt." Süddeutsche Zeitung

Harrys Ex-Freundinnen waren da, Theresa May nicht

"Es war eine Hochzeit wie sie im royalen Märchenbuch steht – und die Gästeliste voll mit prominenter Namen. Sogar Prinz Harrys Ex-Freundinnen Cressida Bonas und Chelsy Davy saßen während der Trauung im Publikum. Nur eine – neben Queen Elizabeth die wohl mächtigste Person des Landes – war nicht dabei: Premierministerin Theresa May!" Bild

"Prinz Harry war sichtlich gerührt, als Meghan die St. George's Chapel in Windsor betrat. Immer wieder senkte er den Blick und wischte sich mit den Fingern kleine Tränchen weg." Berliner Morgenpost

Meghan überraschte mit ihrem Kleid

"Wer Spitze, Stickereien oder gar nackte Arme erwartet hatte, wurde enttäuscht. Die 36-Jährige trug eine weiße Seidenrobe mit langen Ärmeln und U-Boot-Ausschnitt. Das relativ gerade geschnittene Kleid hatte eine kleine Schleppe." Stern

"Wie Frischverliebte nehmen sie sich an den Händen und wollen diese für eine lange Weile auch nicht mehr loslassen. Es ist ein bewegender Moment, in dem die beiden die Millionen Menschen vor den Bildschirmen und die 600 anwesenden Gäste in der Kapelle zu vergessen scheinen." Augsburger Allgemeine, den ganzen Artikel lesen sie hier.

