"Frontal 21": Sendetermine, Moderatoren, Übertragung im TV und Stream

"Frontal 21" läuft wöchentlich live im ZDF. Alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeit, Moderatoren und die Live-Übertragung im TV und Stream gibt es hier.

Von Carla Gospodarek

Bei "Frontal 21" wird über aktuelle Themen und Geschichten aus ganz Deutschland berichtet. Die Sendung bietet den Zuschauern einen­ Mix aus tiefgründigen Analysen und Reportagen, kurzen Rubriken sowie klassischen Magazin-Beiträgen. Im Vordergrund steht dabei der investigative Journalismus und eine kritische Berichterstattung. "Frontal 21" ist bereits seit dem Jahr 2001 im ZDF zu sehen.

Hier erfahren Sie alles über die Sendetermine, die Übertragung live im TV und Stream und die Moderatoren der Sendung.

"Frontal 21": Sendetermine und Sendezeit

"Frontal 21" ist immer dienstags im TV auf ZDF zu sehen. Die Liveshow dauert eine Dreiviertelstunde lang und wird immer abends von 21.00 Uhr bis 21.45 Uhr ausgestrahlt.

Die Moderatorin Ilka Brecht kurz vorgestellt

Ilka Brecht wurde im Jahr 1965 in Hamburg geboren. Mit 20 Jahren begann sie ein Studium der Germanistik, Philosophie, Politikwissenschaft und Kunstgeschichte in Hamburg und Rom. Nach ihrem Abschluss arbeitete sie zunächst in verschiedenen Sparten als Redakteurin und Reporterin, bevor sie 2005 zu "Frontal 21" kam. Heute ist sie sowohl die Moderatorin als auch die Leiterin der ZDF-Sendung.

Vor Ilka Brecht moderierte zunächst Theo Koll die Sendung. Er wurde dann im Jahr 2009 von Hilke Petersen abgelöst, die bis 2014 bei Frontal21 tätig war.

"Frontal 21": Übertragung live im TV und Stream

"Frontal 21" ist unter der Woche immer dienstags live im TV und Stream im ZDF zu sehen. Ganze Folgen der Sendung können Zuschauer auch online auf der Website des Senders in der Wiederholung abrufen.

