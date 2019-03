Frontmann von The Prodigy: Keith Flint (49) ist tot

13:48 Uhr

Keith Flint, Sänger der britischen Band The Prodigy, ist gestorben. Wie mehrere Medien berichten, wurde der 49-Jährige tot in seinem Haus gefunden.

Der 49-Jährige wurde Berichten zufolge am Morgen leblos in seinem Haus in der englischen Grafschaft Essex gefunden. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt. Von einem Verbrechen wird aber nicht ausgegangen.

Die Polizei war zu seinem Anwesen gerufen worden, weil es Sorge um seinen Gesundheitszustand gab. Die Todesumstände bleiben zunächst mysteriös. Die Polizei behandelt den Fall aber nicht als verdächtig, weil es wohl keine Fremdeinwirkung gab. (AZ/dpa)

