12:29 Uhr

Früherer Tagesschau-Sprecher Wilhelm Wieben ist tot

Wilhelm Wieben ist tot. Der frühere Tagesschau-Sprecher starb im Alter von 84 Jahren in Hamburg.

Trauer um Wilhelm Wieben: Der frühere Tagesschau-Sprecher starb am Donnerstag im Alter von 84 Jahren in Hamburg, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage bestätigte.

Wilhelm Wieben war in seiner Karriere als Sprecher der Nachrichtensendung wie seine Kollegen Karl-Heinz Köpcke, Dagmar Berghoff oder Jo Brauner zu einer Ikone der Seriosität geworden.

Wieben wurde 1935 nahe Hamburg geboren. Nach einer Schauspielausbildung arbeitete er zunächst als Radiosprecher beim Sender Freies Berlin und dann bei Radio Bremen.

Wilhelm Wieben stirbt mit 84 Jahren

1974 begann er dann als Sprecher der Tagesschau im Ersten - und blieb 25 Jahre lang das prägende Gesicht der Nachrichtensendung. Seinen Abschied nahm er ohne großes Aufsehen, berichtete die ARD heute in einem Nachruf. Wilhelm Wieben sagte lediglich: "Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den tagesthemen".

Den Wunsch nach Ehe oder Kindern habe er nie gehabt, sagte Wieben, über dessen Homosexualität seine Freundin Inge Meysel (1910-2004) 1995 in einem Interview erzählte: "Eigentlich habe ich nur schwule Freunde. Ich verreise zum Beispiel gerne mit Wilhelm Wieben", sagte die Schauspielerin. Die Reaktionen danach seien einhellig positiv gewesen, berichtete Wieben später.

Wieben wurde in mehreren Songs verewigt

Der Mann, den mehrere Musiker in Songs verewigten - Falco ("Jeanny"), Udo Lindenberg ("Mein Ding") und die Band Fettes Brot ("Können diese Augen lügen") - war ein Klassikliebhaber. Und ein Spieler, wie er verriet. "Spielcasinos meide ich, weil ich weiß, dass ich da sehr gefährdet bin. Ich war mal in so einer Situation, in der ich zwar nicht viel verloren habe, aber einiges dafür gegeben hätte, noch mehr Geld zu haben." (AZ/dpa)

26 Bilder Von diesen Prominenten mussten wir uns 2019 schon verabschieden

Themen Folgen