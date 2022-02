Frühling - Das erste Mal im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 27.2.22 den Film "Frühling - Das erste Mal". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Neue Woche, neuer Fall für Dorfhelferin Katja: Das ZDF bringt zum Ende des Monats eine neue Folge der Erfolgsserie "Frühling" auf die deutschen Bildschirme. Sie heißt: "Das erste Mal". Wir sagen Ihnen in diesem Text, wann der TV-Termin genau ist, welche Darsteller eine Rolle ergattert haben, wie die Handlung ist und ob es "Frühling - Das erste Mal" auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Frühling - Das erste Mal" am 27.2.22 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Frühling - Das erste Mal" ist am Sonntag, 27. Februar 2022, im ZDF zu sehen. Los geht's um 20.15 Uhr. Die Folge dauert rund 90 Minuten und steht als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Frühling - Das erste Mal"

Es ist eine besondere Beziehung, die die 16-jährige Lucy und ihr Vater verbindet. Die beiden sind ein unschlagbares Team. Zu zweit meistern sie den Alltag - die Mutter von Lucy war vor einiger Zeit verstorben. Der Verlust hatte die beiden nur noch enger zusammengebracht. Umso größer der Schock, als der Familienvater schwerverletzt im Krankenhaus um sein Leben ringt.

Dorfhelferin Katja Baumann beschließt kurzerhand, bei der Familie einzuziehen, um Lucy direkt und rund um die Uhr unterstützen zu können. Der Teenager ist in großer Sorge um den Vater. Doch das ist nicht das einzige, was Lucy bewegt, wie Katja schnell herausfindet. Mitschülerinnen und Mitschüler mobben die 16-Jährige in der Schule. Ohnehin schon eine große Belastung für Lucy. Nun, kombiniert mit der Angst um den Vater, droht sie gänzlich zu verzweifeln.

Katja bringt sich mit voller Kraft ein. Dabei ist auch sie gerade etwas in einem Ausnahmezustand, allerdings in einem positiven: Sie und Tom Kleinke kommen sich immer näher. Erfüllt sich endlich Katjas Wunsch nach einer glücklichen Beziehung?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Frühling - Das erste Mal" im Cast

Katja Baumann - Simone Thomalla

- Adrian Steinmann - Kristo Ferkic

- Pfarrer Sonnleitner - Johannes Herrschmann

Tom Kleinke - Jan Sosniok

- Nora Kleinke - Aniya Wendel

- Leslie Wolf - Nadine Wrietz

- Dr. Schneiderhan - Caroline Ebner

Lilly Engel - Julia Beautx

- Julia Beautx Marie Kleinke - Lara Tabea Günzel

Levi - Moritz Bäckerling

Erik Hartmann - Thomas Unger

- Lucy Hartmann - Linda Berthold

- Linda Berthold Heidrun Niedermayer - Catalina Navarro Kirner

Kirner Lissy Krug - Ruth Wohlschlegel

Polizist Pablo - Pablo Sprungala

- Lennard Montag - Oskar von Schönfels

- Oskar von Schönfels Schuldirektorin - Monika Bujinski

Antonia Frank - Juliane Grebner

Lehrerin - Agnes Decker

Dr. Ali Öz - Aykut Kayacik

"Frühling - Das erste Mal" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Wir haben Ihr Interesse an "Frühling - Das erste Mal" geweckt, der Sonntag ist aber ungünstig? Dann schauen Sie sich den Film doch einfach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

(AZ)