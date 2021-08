Frühling - Familie auf Probe im ZDF: Darsteller, Handlung und Wiederholung als Stream

Das ZDF zeigt in der Mediathek den Film "Frühling - Familie auf Probe". Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Dorfhelferin Katja ist wieder im Einsatz: Das ZDF zeigte am 1. August eine neue Folge von "Frühling". Ihr Name: "Familie auf Probe". Eine Wiederholung läuft in der Mediathek. Wie ist die Handlung? Welche Darsteller sind bei "Frühling - Familie auf Probe" mit dabei?

TV-Termin: "Frühling - Familie auf Probe" im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Frühling - Familie auf Probe" lief am Sonntag, 1. August 2021, im ZDF. Der Film mit einer Dauer von 88 Minuten steht auch in der ZDF-Mediathek als Stream zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Frühling - Familie auf Probe"

Pfarrer Sonnleitner ist in einem Dilemma: Der kleine Liam erzählt ihm in der Beichte, dass ihn sein älterer Bruder regelmäßig quält. Eigentlich will der Geistliche dem Jungen sofort helfen, doch so ganz einfach ist das nicht. Schließlich gilt für ihn das Beichtgeheimnis. Deshalb geht Sonnleitner den indirekten Weg - und gibt Katja den Hinweis, sich doch bitte mal mit Liams Familie zu befassen - was die Dorfhelferin sofort macht.

Vor Ort blickt sie hinter die vermeintlich so idyllische Familienkulisse. Tatsächlich scheint hier Gewalt an der Tagesordnung zu sein. Anna und Rainer Mehdamm, die Eltern von Liam, zeigen sich wenig kooperativ. Heimlich steckt Katja dem kleinen Liam ihr Kontaktdaten zu. Und tatsächlich meldet sich der Junge nicht viel später bei ihr. Seine Mutter brauche Hilfe, sagt er Katja. Sie sei vom Rad gefallen und habe Verletzungen erlitten.

Schnell findet Katja heraus, dass Rainer seiner Frau die Verletzungen beigefügt hat. Sie spricht die Verprügelte direkt auf die Gewaltsituation an und rät ihr zur Trennung. Doch dazu kann sich Anna zunächst nicht durchringen. Zu groß ist auch die Angst, dass der ältere Sohn Toni beim Vater bleiben wollen würde.

Katja versucht alles, um die beiden Kinder und die Mutter aus dem Gewaltumfeld zu befreien. Gelingt es ihr, ehe noch Schlimmeres passiert?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Frühling - Familie auf Probe" im Cast

Katja Baumann - Simone Thomalla

- Pfarrer Sonnleitner - Johannes Herrschmann

Filippa Furtado - Cristina do Rego

- Adrian Steinmann - Kristo Ferkic

- Nora Kleinke - Aniya Wendel

- Anna Mehdamm - Anne Schäfer

Rainer Mehdamm - André Röhner

Liam Mehdamm - Ilja Bultmann

Toni Mehdamm - Julius Gause

Hias - Bernd Birkhahn

Jan Steinmann - Christoph M. Ohrt

- Dr. Schneiderhahn - Caroline Ebner

Frau Hagen - Bettina Mittendorfer

- Michelle Schmid - Johanna Klante

- Lilly Engel - Julia Beautx

"Frühling - Familie auf Probe" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Wenn Sie am Sonntagabend schon etwas anderes vorhatten, als "Frühling - Familie auf Probe" im linearen TV zu schauen, dann können Sie sich den Film auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek abrufen.

