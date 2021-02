13:08 Uhr

Frühling - Ich sehe was, was du nicht siehst heute am 21.2.21 im ZDF: TV-Termin, Schauspieler, Handlung

Frühling - Ich sehe was, was du nicht siehst am 21.2.21 im ZDF: TV-Termin, Schauspieler, Handlung

Das ZDF strahlt heute am 21.2.2021 die Serie "Frühling - Ich sehe was, was du nicht siehst" aus. Wann genau ist die TV-Ausstrahlung? Wie geht die Handlung? Und: Welche Darsteller sind im Cast?

Gute Nachricht für alle Fans der Serie "Frühling": Das ZDF zeigt heute eine neue Folge. Sie heißt "Ich sehe was, was du nicht siehst". Es ist die vierte Episode der zehnten Staffel. Wann ist der TV-Termin? Welche Schauspieler sind bei "Frühling - Ich sehe was, was du nicht siehst" mit dabei? Wie ist die Handlung? Wir haben die Antworten zusammengestellt.

"Frühling - Ich sehe was, was du nicht siehst", Folge 4 von Staffel 10 heute am 21.2.21 im ZDF: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Frühling - Ich sehe was, was du nicht siehst" läuft heute am Sonntag, 21. Februar 2021, im ZDF. Los geht's um 20.15 Uhr. Die Folge dauert 88 Minuten. Wer nicht so lange warten möchte, der findet "Frühling - Ich sehe was, was du nicht siehst" bereits ab sofort in der ZDF-Mediathek kostenlos als Stream.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Frühling - Ich sehe was, was du nicht siehst"

Eigentlich ist es an Idylle kaum zu überbieten: Katja und Lilly., die gerade ein Praktikum absolviert, dürfen in Vertretung eines Mannes dessen Alm hüten. Der liegt im Krankenhaus und ist froh, dass sich die zwei Frauen um sein Hab und Gut kümmern. Die Alm liegt weit entfernt in atemberaubender Landschaft. Alles deutet auf einen entspannten und erholten Aufenthalt hin.

Doch weit gefehlt: Sehr schnell nach der Ankunft im Paradies ereignen sich seltsame Dinge. Katja und Lilly müssen sich in und an der Alm gleich um einige Herausforderungen kümmern. Der Gipfel: Plötzlich bricht vor der Hütte ein Feuer aus. Was hat es damit auf sich? Wurde der Brand gelegt?

Katja hakt bei dem Almbesitzer nach. Der erzählt ihr von einem Nachbarn, der schon lange Zeit auf Kriegsfuß mit ihm stünde. Immer und immer wieder gebe es kleinere und größere Schikanen. Das Verhältnis ist vergiftet. Ist er für das Feuer verantwortlich? Katja fragt ihn direkt - und muss realisieren, dass wie so oft alles ganz anders ist als es zunächst scheinen mag.

Darsteller: Welche Schauspieler spielen heute bei „Frühling - Ich sehe was, was du nicht siehst“ mit?

Katja Baumann - Simone Thomalla

- Jan Steinmann - Christoph M. Ohrt

- Adrian Steinmann - Kristo Ferkic

- Pfarrer Sonnleitner - Johannes Herrschmann

Lilly Engel - Julia Beautx

- Julia Beautx Dr. Schneiderhan - Caroline Ebner

Mark Weber - Marco Girnth

- Nora Kleinke - Aniya Wendel

- Aniya Wendel Louis Keita - Nikolaus Okonkwo

Franz Gruckler - Johann Schuler

Flo - Raphael Kalkowski

Landwirt - Franz Xaver Zeller

Fanny Schneider - Katja Brenner

- Polizist Loisl - Sebastian Gerold

Polizist - Sebastian Hofmüller

(AZ)

