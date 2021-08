Frühling - Sand unter den Füßen im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung als Stream

Das ZDF zeigt heute, am 22.8.21 den Film "Frühling - Sand unter den Füßen". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Neuer Fall für Dorfhelferin Katja: Das ZDF bringt "Frühling - Sand unter den Füßen" ins deutsche Fernsehen. Wir beantworten Ihnen in diesem Text, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller für den Film "Frühling - Sand unter den Füßen" eine Rolle bekommen haben und wie die Handlung ist. Außerdem erfahren Sie, ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Frühling - Sand unter den Füßen" heute am 22.8.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Frühling - Sand unter den Füßen" ist am heutigen Sonntag, 22. August 2021, im ZDF zu sehen. Die Episode dauert 88 Minuten. Wer am Sonntagabend keine Zeit hat, kann sich "Frühling - Sand unter den Füßen" auch als Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Frühling - Sand unter den Füßen"

Mark ist tief versunken in Gedanken, als plötzlich ein Pferd vor ihm auftaucht. Er schafft es nicht mehr, auszuweichen. Es kommt zum Unfall. Ein folgenschwerer, der Hengst erleidet Verletzungen. Die Reiterin Charlotte bleibt zum Glück unverletzt.

Als Wiedergutmachung verlangt sie vom Tierarzt, das Pferd professionell zu versorgen. Mark ist damit einverstanden - stößt aber auf unerwarteten Widerstand: Ausgerechnet Charlottes Mutter Luisa möchte nicht, dass das Pferd versorgt wird. Mark macht daraufhin den Vorschlag, das Tier zunächst bei sich aufzunehmen.

Schnell kommt ans Lichts, wieso Luisa Gossner so allergisch auf die Verletzung Henrys reagiert. Ein Jahr ist es her, dass ihr Mann bei einem Unfall auf dem Hengst sein Leben verlor. Bis heute gibt Luisa dem Tier die Schuld. Mark lässt sich davon nicht beirren. Aus schlechtem Gewissen, vor allem aber auch aus Tierliebe kümmert er sich liebevoll um das Tier.

Katja unterstützt derweil Dr. Schneiderhahn bei der Pflege von ihrer Mutter. Elisa leidet an einem unheilbaren Hirntumor. Alle Beteiligten sind nahe am Zusammenbruch. Mit letzter Kraft erzählt die Todgeweihte der Dorfhelferin von ihrem letzten Wunsch: Sie möchte noch einmal an den "Ellenbogen" auf Sylt. Elisa erinnert sich noch gerne an schöne Zeiten am nördlichsten Fleck Deutschlands mit ihrem verstorbenen Mann.

Katja und Dr. Schneiderhahn möchten Elisa diesen Traum unbedingt ermöglichen. Gemeinsam mit Pfarrer Sonnleitner machen sie sich in einem Rettungswagen auf den Weg in Richtung Meer.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Frühling - Sand unter den Füßen" im Cast

Katja Baumann - Simone Thomalla

- Mark Weber - Marco Girnth

- Filippa Furtado - Cristina do Rego

- Pfarrer Sonnleitner - Johannes Herrschmann

Adrian Steinmann - Kristo Ferkic

- Dr. Schneiderhahn - Caroline Ebner

- Elisa Schneiderhahn - Grit Boettcher

- Luisa Gossner - Tessa Mittelstaedt

- Charlotte Gossner - Irene Böhm

- Frau Hagen - Bettina Mittendorfer

- Nora Kleinke - Aniya Wendel

- Prof. Gabriel - Peter Sattmann

Polizist - Sebastian Gerold

"Frühling - Sand unter den Füßen" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie haben am Sonntagabend schon etwas anderes vor? Macht nichts: Das ZDF stellt "Frühling - Sand unter den Füßen" auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

