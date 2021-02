12:29 Uhr

Frühling - Schmetterlingsnebel heute im ZDF: Handlung, Darsteller, TV-Termin am 07.02.21

Frühling - Schmetterlingsnebel am 7.2.21 im ZDF: Handlung, Darsteller, TV-Termin.

Das ZDF strahlt heute am 7.2.2021 "Frühling - Schmetterlingsnebel" aus. Wann genau ist TV-Termin? Welche Schauspieler sind dabei? Was ist die Handlung der Folge?

Die ZDF-Serie "Frühling" erfreut sich in Deutschland enormer Beliebtheit. Sie läuft bereits in der zehnten Staffel. Nun steht die zweite Folge mit dem Namen "Schmetterlingsnebel" vor der Ausstrahlung. Wann zeigt das ZDF die Folge im TV? Welche Darsteller sind mit im Cast? Ist "Frühling - Schmetterlingsnebel" auch im Internet, in der Mediathek, zu verfolgen? Lesen Sie hier die Antworten.

"Frühling - Schmetterlingsnebel", Folge 2 von Staffel 10 am 7.2.2021: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Frühling - Schmetterlingsnebel" läuft am heutigen Sonntag, 7. Februar 2021, im ZDF. Die Folge startet um 20.15 Uhr und dauert 88 Minuten. Ungeduldige finden "Frühling - Schmetterlingsnebel" bereits ab sofort in der ZDF-Mediathek kostenlos zum Abruf.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Frühling - Schmetterlingsnebel"

Auf einem Campingplatz treffen sich Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft und Einstellung: ein bunter Mix an verschiedenen Charakteren. Das kann überaus spannend sein, das kann auch zu zwischenmenschlichen Problemen führen. So ist es auch auf dem Platz, den Dorfhelferin Katja Baumann unterstützen soll. Sie vertritt den Besitzer des Campingplatzes - und gerät direkt rein in die zwischenmenschlichen Irrungen und Wirrungen.

Die meisten Gäste sind nur temporär auf dem Campingplatz, zum Seele baumeln lassen. Es gibt aber auch Menschen, die sich aus finanziellen Nöten für ein dauerhaftes Leben auf dem Grund entschieden haben. Zu ihnen gehört auch eine Familienmutter, die mit ihren zwei Töchtern in einem alten Wohnmobil lebt. Das gefällt vielen Urlaubern so gar nicht - es kommt zu erheblichen Spannungen, die mithilfe von Katja Baumann gelöst werden sollen.

Mit jedem Tag auf dem Campingplatz durchblickt die Dorfhelferin immer mehr die komplexen Zusammenhänge, die Probleme hinter der schönen Kulisse.

Darsteller: Welche Schauspieler spielen heute bei „Frühling - Schmetterlingsnebel“ mit?

Katja Baumann - Simone Thomalla

- Jan Steinmann - Christoph M. Ohrt

- Adrian Steinmann - Kristo Ferkic

- Pfarrer Sonnleitner - Johannes Herrschmann

Lilly Engel - Julia Beautx

- Julia Beautx Dr. Schneiderhan - Caroline Ebner

Greta Zerbe - Theresia Vajkoczy

- Theresia Vajkoczy Frau Zerbe - Dagny Dewath

Hilde Frank - Angelika Thomas

- Angelika Thomas Fritz Lohner - Felix von Manteuffel

- Uschi Brüderle - Nadja Engel

- Edwin Brüderle - Thomas Darchinger

- Leslie Wolff - Nadine Wrietz

- Charlotte Zerbe - Lilli Schweiger

- Freddie Plattner - Florian Simbeck

- Paul Frank - Karl Knaup

- Camilla Lohner - Ilona Grübel

- Polizistin Margret - Jacqueline Wruck

Flo - Raphael Kalkowski

Ehemann - Matthias Beier

Camper - Manuel Kandler

Automechaniker - Markus Baumeister

Emily - Elisabeth Vajkoczy

Suzi - Nora Wendenburg

