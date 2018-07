11:43 Uhr

Fünf Kinder bei Unfall schwer verletzt Panorama

In Sachsen-Anhalt krachen ein Feuerwehrtransporter und ein Auto einander. Neun Menschen werden verletzt, fünf Kinder schwer.

Fünf Kinder wurden bei einem Zusammenstoß von einem Feuerwehrtransporter und einem Auto in Sachsen-Anhalt schwer verletzt. Drei Erwachsene und ein weiteres Kind seien bei der Kollision im Landkreis Anhalt-Bitterfeld leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Dessau am Samstagmorgen mit.

Fünf Kinder schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Die 55 Jahre alte Fahrerin des Kleintransporters kam am frühen Freitagabend auf der Bundesstraße 100 in den Gegenverkehr. Dort krachte der Transporter in ein entgegenkommendes Auto eines 23-Jährigen. Beide Fahrzeuge landeten im Straßengraben, der Kleintransporter überschlug sich und landete auf dem Dach.

Fünf Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren aus dem Kleintransporter wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 55-Jährige, der 23 Jahre alte Fahrer des Autos und seine 21 Jahre alte Beifahrerin sowie ein 12-jähriges Mädchen wurden leicht verletzt. Warum die Frau auf die Gegenfahrbahn kam, war zunächst unklar.

Zwei Notfallseelsorger, drei Notärzte, ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehr waren im Einsatz. Die Bundesstraße 100 war für fünf Stunden gesperrt. (dpa)

