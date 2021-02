11:43 Uhr

Fünf Leichen nach Brand im Bergischen Land: Mordkommission ermittelt

Starke Spuren von Feuer sind an dem Haus in Radevormwald nicht zu erkennen.

Drama in einem Wohnhaus im Bergischen Land: Die Feuerwehr findet in einem abgebrannten Haus auf fünf Leichen. Eine Mordkommission der Polizei ermittelt.

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Radevormwald bei Wuppertal im Bergischen Land sind fünf Leichen in dem Gebäude gefunden worden. Das teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft Köln mit. Über die Opfer und die Ursache des Feuers wurden zunächst keine Informationen bekannt gegeben. Nun ermittelt eine Mordkommission und auch der Erkennungsdienst habe die Arbeit aufgenommen. Spurensicherer und Brandermittler waren nach Angaben eines Fotografen der dpa vor Ort. Der Unglücksort wurde weiträumig abgesperrt.

Brand in Radevormwald: Feuerwehr findet fünf Leichen in einem Wohnhaus

Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht und sei nach einem etwa zweistündigen Löscheinsatz wieder abgerückt, sagte ein Feuerwehrsprecher der dpa. Der Brandort sei der Polizei übergeben worden. Um 17 Uhr sei ein Notruf eingegangen, dass ein Wohnhaus brenne. Bei den Löscharbeiten seien die Einsatzkräfte dann auf die fünf Leichen gestoßen. Um etwa 19.30 Uhr sei die Feuerwehr wieder abgezogen. Es sei "nichts mehr zu machen gewesen".

Schutzanzügen gekleidete Spurensicherer sowie Brandermittler waren vor Ort und gingen in das Gebäude. Der Unglücksort wurde weiträumig abgesperrt. Der Einsatzort wurde in der Dunkelheit mit hellen Scheinwerfern ausgeleuchtet.

Fensterscheiben an dem Haus seien zerborsten, sagte ein Fotograf vor Ort der dpa. Starke Spuren von Feuer seien aber nicht an dem Haus zu erkennen. Ein Polizeisprecher sagte, das Haus sei auch betretbar. Das weiße, langgestreckte Wohnhaus mit einem Erdgeschoss und einem teilweise ausgebauten Dachgeschoss liegt an einer Hauptverkehrsstraße am Rande von Radevormwald im Ortsteil Herbeck. Es soll von einer Familie bewohnt worden sein.

Fünf Leichen nach Brand in einem Wohnhaus: Am Samstag gibt's Neuigkeiten

Wie lange die Spurensicherung dauern werde, sei unklar, sagte der Polizeisprecher um 21 Uhr. An dem Haus waren Fenster zerborsten, aber keine starken Spuren von Feuer zu erkennen. Am Samstag waren die zerborstenen Fenster durch Spanplatten ersetzt, die Rollläden an Fenstern heruntergelassen. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen am Samstag mehr Informationen über die Hintergründe des Brandes geben. (dpa)

