vor 23 Min.

Fünf Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß Panorama

Eine 38-Jährige geriet in den Gegenverkehr. Ihre beiden Kinder und eine Jugendliche wurden lebensgefährlich verletzt, als zwei Autos ineinander krachten.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind in Nordrhein-Westfalen fünf Menschen schwer verletzt worden. Darunter waren nach Polizeiangaben zwei Kinder und eine Jugendliche, die am frühen Mittwochmorgen noch in Lebensgefahr waren.

Eine 38-Jährige war am Dienstag mit ihren ein und sieben Jahre alten Töchtern auf der Bundesstraße 54 bei Ascheberg unterwegs und geriet mit ihrem Auto aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr.

Der Fahrer des entgegenkommenden Autos versuchte nach links auszuweichen, die Unfalllfahrerin lenkte nach rechts, als sie ihren Fehler bemerkte. Beide Autos stießen frontal zusammen. Der Mann war in Begleitung seiner 15-jährigen Tochter.

Der Vater der beiden Kinder kam wenig später zur Unfallstelle, die in der Nähe des Wohnorts der Familie lag. Er erlitt einen Schock. Eine 15 Jahre alte Passantin zog sich außerdem eine Bissverletzung zu, als sie einen verletzten Hund aus dem Wagen des 51-Jährigen retten wollte. (dpa)

