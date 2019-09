vor 18 Min.

Fünf Serien-Geheimtipps aus fünf Jahren Netflix

Netflix wird in Deutschland fünf Jahre alt. "Dark" ist eine der fünf Serien, die Sie vielleicht durch das große Angebot übersehen haben.

Der Streamingdienst Netflix.de wird fünf Jahre alt. Hier sind fünf Serien aus den letzten Jahren, die Sie vielleicht noch nicht kennen, aber sehen sollten.

Von Lisa Gilz

Vor fünf Jahren expandierte das US-amerikanische Unternehmen Netflix unter anderem nach Deutschland. Jetzt, im September, feiern Streamer fünf Jahre Bingewatching und Chill. Es gibt diese Serien, die jeder schon gesehen hat. Hier stellen wir fünf Serien vor, die Sie vielleicht noch nicht gesehen haben.

Science-Fiction: Das deutsche "Stranger Things" heißt "Dark"

Als eine der bekanntesten und beliebtesten Netflix-Originals zählt "Stranger Things". Nicht nur die Story, auch der Charme der 80er überzeugt viele Streamer. Eine Serie, die dem amerikanischen Erfolgskonzept ähnelt, ist das deutsche Netflix-Original "Dark". Allerdings geht es hier um Zeitreisen in 50er, 80er, in die Gegenwart und Zukunft. Ende 2017 wurde das wesentlich düsterere und ernstere deutsche Format auf der Streaming-Plattform Netflix präsentiert. Die übernatürlichen Geschehnisse der Geschichte decken auch Familiengeheimnisse auf, die viele lieber ungeschehen machen würden. Zwei Staffeln gibt es schon vom deutschen Sciene-Fiction-Format, eine dritte ist bereit in Arbeit. Die Serie ist nicht nur etwas für Science-Fiction-Liebhaber, sondern auch für jeden Hobby Detektiv und Rätselliebhaber.

Allein visuell ist "Violet Evergarden" sehenswert

Animes gehören für Netflix schon seit ein paar Jahren zum Standard-Programm und jedes Jahr vergrößert sich das Angebot. Neben bekannten Animes wie "Kill la Kill" , "Yu-Gi-Oh" oder "Steins; Gate" besitzt das Streaming-Portal auch eigene Lizenzen für Animes. Über 30 Stück fallen unter die Kategorie Netflix-Original. Einer davon ist "Violet Evergarden". Die gleichnamige Protagonistin ist als Kind im Krieg als Waffe eingesetzt worden. Im Krieg verliert sie ihre Arme, die mit Metall Prothesen ersetzt werden. Nach dem Krieg muss sie mit dem Verlust eines Freundes kämpfen und versucht ihren eigenen Gefühlen auf die Spur zu kommen, indem sie für andere Menschen Briefe schreibt. Durch viele Details und atemberaubende Animation, wird die Serie zu einem Augenschmaus, wobei die Handlung bei den Zuschauern auch auf die Tränendrüse drückt.

Von Utopien und Dystopien "Love, Death and Robots"

Wie die Menschen sich ihr eigenes Grab schaufeln und sich durch ihre eigene Technologie versklaven könnten erarbeitet die Drama-Serie "Black Mirror" schon ganz ausführlich und erfolgreich, ganz abgesehen von der Star-Bestzung der Rollen. Mit einem ganz neuen Stil, oder besser gesagt Stilen, kam dann im Frühjahr dieses Jahres "Love, Death & Robots" auf Netflix. Die Serie besteht aus 18 animierten Kurzfilmen, wobei jede Einzelne von verschiedenen internationalen Künstlern gemacht wurde. Die Folgen haben eine in sich geschlossene Handlungen. Die Folgen sind zwischen 6 und 17 Minuten lang und zeigen den Streamern Zunkunftsutopien und -dystopien. Der Inhalt ist gesellschaftskritisch, arbeitet mit schwarzem Humor und ist für ein erwachsenes Publikum gedacht.

Zombies im koreanischen Mittelalter "Kingdom"

Wer Serien-Formate wie "The Walking Dead" gut findet, wird von der koreanischen Serie "Kingdom" nicht enttäuscht. Das Korean Drama (K-Drama) vom Anfang dieses Jahres hat nur sechs Folgen, aber kann durch eine hochwertige Produktion und einen guten Handlungsstrang überzeugen. Die Serie sollte ursprünglich mit acht Folgen an den Start gehen, wurde aber wegen Budgetüberschreitungen auf sechs gekürzt. Für die rund 1,6 Millionen Euro Produktionskosten pro Folge wird aber auch ordentlich viel geboten.

Jeder Foodie kennt "Chefs Table", aber ist er auch ein "Samurai Gourmet"?

Serien wie "Streetfood" (2019) und "Chefs Table"(2015) sind wohl die klassische Wahl für jeden Liebhaber von Kochsendungen und "Foodporn". Seit 2017 zeigt Netflix in seinem Original "Samurai Gourmet", dass es auch im Komödien-Format um Essen gehen kann. Die Handlung der Serie folgt Takeshi, einem Mann der erst kurz in Rente ist und in seiner neugewonnen Freizeit seine Leidenschaft für Essen entdeckt.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen