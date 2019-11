vor 33 Min.

Fünf Tote durch Schüsse in Wohnhaus in San Diego

Fünf Mitglieder einer Familie sind in Kalifornien erschossen in einem Wohnhaus gefunden worden.

Im kalifornischen San Diego sind fünf Mitglieder einer Familie durch Schüsse ums Leben gekommen, wie US-Medien am Samstag berichteten. Unter den Toten sind drei Kinder im Alter von drei bis neun Jahren, teilte Polizist Matt Dobbs laut der "San Diego Tribune" mit. Am Tatort seien auch die Leichen einer 29-jährigen Frau und eines 31 Jahre alten Mannes gefunden worden. Ein weiteres Kind wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittler gehen von einem Fall von häuslicher Gewalt aus. Der tatverdächtige Schütze sei wohl unter den Toten, hieß es. Die Polizei war am frühen Morgen per Notruf zu dem Tatort gerufen worden. (dpa)

