Fünf Tote in einem Wohnhaus in Perth gefunden: Polizei nimmt Verdächtigen fest

In der australischen Stadt Perth hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen, nachdem am Sonntag fünf Tote in einem Wohnhaus entdeckt wurden.

In einem Vorort der australischen Stadt Perth wurden am Sonntag fünf tote Menschen in einem Wohnhaus gefunden, darunter zwei Frauen und drei Mädchen. Die Polizei hat bereits einen Verdächtigen festgenommen. Der 24-jährige Mann sei der Vater der drei Kinder, bei den Erwachsenen handle es sich um die Frau und Schwiegermutter des mutmaßlichen Täters. Dem 24-Jährigen werde fünffacher Mord vorgeworfen, teilte die Polizei des Bundesstaates West-Australien am Montag mit. Polizeichef Chris Dawson sagte, es handele sich um eine "schreckliche Tragödie". Das Motiv der Tat ist derzeit noch unklar.

Am Sonntag war zunächst bekannt geworden, dass in dem Haus in Bedford am nördlichen Stadtrand von Perth bis zu fünf Leichen gefunden worden waren. Ein Mann in seinen Zwanzigern habe am späten Sonntagvormittag eine regionale Wache in West-Australien aufgesucht und die Polizei informiert, hieß es. Erst am Montag machte die Polizei Angaben zu den Opfern: Zwillingsmädchen im Alter von zwei Jahren, ihre dreieinhalbjährige Schwester, die 41-jährige Mutter und die 73-jährige Großmutter. Die Polizei gehe davon aus, dass alle fünf im Haus selbst getötet wurden. Es war zunächst nicht klar, ob es sich bei dem Informanten vom Sonntag um dieselbe Person wie den am Montag Festgenommenen handelte.

Ähnliche Tötungs-Delikte in Perth nur Monate zuvor

Dawson erinnerte daran, dass dies nicht der erste derartige Kriminalfall in jüngster Zeit war. "Dies ist die dritte Tragödie mit vielfachen Toten in einer Familie seit Mai. Im laufenden Jahr sind 23 Menschen Opfer von Tötungsdelikten innerhalb von Familien geworden", sagte er.

Im Mai war es zu einem Familiendrama auf einer Farm außerhalb von Perth gekommen, ein Großvater soll dort sechs seiner Angehörigen umgebracht haben, darunter dessen Frau, Tochter und vier seiner Enkelkinder. Anschließend habe er sich erschossen, zuvor aber noch selbst die Polizei verständigt , so die Beamten.

Zwei Monate später wurden in Perth eine Mutter und ihre beiden heranwachsenden Kinder erschossen. (AZ/dpa)

