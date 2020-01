vor 2 Min.

Fünf Tote nach Bruch einer Heißwasserleitung

Im russischen Perm am Ural sind am Montag mindestens fünf Menschen bei einem Rohrbruch ums Leben gekommen. Die Heißwasserleitung verlief durch eine Herberge.

Mindestens fünf Menschen sind am Montagmorgen in Russland beim Bruch einer Heißwasserleitung in einer Herberge in Perm am Ural ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden mit schweren Verbrennungen im Krankenhaus behandelt, berichteten russische Medien. Durch den Rohrbruch sei eine Etage des Herberge "Karamel" in einem Industrieviertel von Perm völlig mit siedendem Wasser überflutet worden. (dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen