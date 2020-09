vor 1 Min.

Fünf tote Kinder in Solingen gefunden

In Solingen sind in einem Haus mehrere tote Kinder gefunden worden.

In Solingen sind fünf tote Kinder gefunden worden.

Die Kinder seien in einer Privatwohnung entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher in Wuppertal am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Wer die Kinder entdeckte, wurde nicht mitgeteilt. Auch Angaben zur Todesursache und etwaigen Verdächtigen könnten derzeit nicht mitgeteilt werden.

© dpa-infocom, dpa:200903-99-418218/3 (dpa)

