vor 60 Min.

Fünfjähriger soll in Spritze mit HIV-infiziertem Blut getreten sein Panorama

In Berlin ist offenbar ein fünfjähriger Junge in eine Spritze getreten, die mit HIV infiziert war.

Ein fünfjähriger Junge soll in einer Wohnanlage in Berlin-Kreuzberg in eine Spritze getreten sein, die später positiv auf HIV getestet wurde. Die Polizei ermittelt.

In Berlin-Kreuzberg ist offenbar am vergangenen Montag ein fünfjähriger Junge auf einem Spielplatz in eine Spritze getreten. Wie die Bild-Zeitung berichtet, sei durch einen Schnelltest festgestellt worden, dass die Spritze mit HI-Viren infiziert war. Ob sich der Junge tatsächlich infiziert hat, könne erst ein Test in sechs Wochen zeigen. Die Wahrscheinlichkeit dafür sei jedoch gering, sagte ein Sprecher der Berliner Aids-Hilfe dem Blatt.

Die Spritze soll sich durch den Schuh in den großen Zeh des Kindes gebohrt haben.

Der Vorfall ereignete sich auf einem Spielplatz einer Wohnanlage der Wohnungsbaugesellschaft Berlin Mitte (WBM), was die Pressesprecherin des Unternehmens, Steffi Pianka, auf Nachfrage bestätigte. Das Drogenproblem bestehe im Umfeld der Wohnanlage schon länger - seit etwa fünf Jahren habe sich der Berliner Moritzplatz, der in der direkten Nachbarschaft liegt, zu einem zentralen Drogenumschlagplatz entwickelt. Man arbeite daran, das Drogenproblem in den Griff zu bekommen, auch ein Wachschutz sei nun beauftragt worden. Der Hauswart habe auch schon im Vorfeld täglich das Gelände nach Hinterlassenschaften abgesucht.

Auch der Polizei ist der Fall bekannt, wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilte. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung laufen derzeit noch. (AZ)

Themen Folgen