Fünfzig Jahre Urmel: Dieser Dino überlebt

Sein Alter merkt man Urmel kaum an: 1969 erschien der Film "Urmel aus dem Eis". Heute können Fans die Marionette im Museum der Puppenkiste bestaunen.

Vor fünfzig Jahren schlüpfte das Urmel aus dem Ei. Für die Augsburger Puppenkiste war es ein Segen, dass Kinderbuchautor Max Kruse im richtigen Moment an seine Kühltruhe dachte.

Von Alois Knoller

Wie gut, dass vor fünfzig Jahren der erste Mensch auf dem Mond landete! Denn dieses Ereignis hat die Fernseher-Dichte in deutschen Wohnstuben deutlich erhöht. Die Flimmerkiste wiederum war im denkwürdigen Jahr 1969 noch für eine weitere Entdeckung gut. An vier Sonntagen im Advent wurden Millionen Zuschauer Zeugen, wie auf der Insel Titiwu ein seltsames, in einem Eisberg eingefrorenes Ei angeschwemmt wurde und daraus ein noch seltsameres Tier schlüpfte: das Urmel.

Wie das pummelige Urmel zum knuddeligen Superstar wurde

Es ist grasgrün, von plumpem Körperbau, mit Flügelchen, kurzen Ärmchen, spitzen Ohren und riesiger Schnauze. Und es ist so süß, wie Hausdame Wutz mit "Öff, Öff!" zu betonen nicht müde wird. Professor Habakuk Tibatong sieht das in die Südsee hereingeschneite Wesen mit eher wissenschaftlichem Interesse des Zoologen. Was wäre, wenn dieses Viecherl der letzte Dinosaurier wäre? Stolz und etwas voreilig tut er den Triumph seinem ärgsten Konkurrenten Doktor Zwengelmann kund. Der Ärmste ahnt ja nicht, dass selbiger mit der Flinte anrücken wird, um das Urmel zu jagen!

Die kleine Welt auf Titiwu, wo alle Tiere sprechen können, wenn auch mit leichten Fehlern, verhalf der Augsburger Puppenkiste zu bleibendem Ruhm. Das pummelige Urmel wurde zum knuddeligen Superstar. Sein Lied ("Alle Tindlein sagen immer: Mami lass mich raus") schlug fast das Lummerland-Lied ("Eine Insel mit zwei Bergen"). Urmel wurde Theater- und Musicalstar. Und das alles, weil Kinderbuchautor Max Kruse an seine neu gekaufte Kühltruhe dachte, als er nach dem Stoff suchte. Er fragte sich: "Wie wäre das wohl, wenn ein Urzeittier bis heute tiefgefroren überlebt hätte?" Vor 65 Millionen Jahren sind alle Dinos ausgestorben. Bis auf einer, der seit 50 Jahren putzmunter durch die Augsburger Puppenkiste trappelt.

