Für die Wetterfrösche ist heute schon Sommeranfang

Heute ist Sommeranfang 2019 - für die Meteorologen. Aber auch die Bauern sind nach den heißen Tagen schon ganz in ihrem Element.

Heute ist Sommeranfang 2018. Klingt komisch, ist aber so - zumindest für die Meteorologen. Denn sie rechnen bei den Jahreszeiten anders als der Kalender.

Heiß ist es ja schon länger in Deutschland, und auch die abendlichen Gewitter erinnern sehr an einen typischen Sommer in Deutschland. Tatsächlich ist für einige Menschen der 1. Juni heute auch ganz offiziell Sommeranfang 2018, nämlich für die Meteorologen.

Für die Wetterforscher, die gerne in ganzen Monaten und Quartalen rechnen, beginnt der Sommer offiziell immer am 1. Juni. Denn das macht es für sie leichter, Zahlen und Daten zusammenzufassen und zu vergleichen.

Der kalendarische oder astronomische Sommeranfang ist dagegen erst später. Er beginnt nämlich mit dem längsten Tag des Jahres, der sogenannten Sommersonnenwende. Die kann am 20., 21. oder 22. Juni sein. Im Jahr 2018 ist der kalendarische Sommeranfang am 21. Juni.

Zumindest das Wetter weckt aber schon jetzt Sommer-Gefühle. Nach der vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lag die Durchschnittstemperatur im Mai von 16 Grad satte 3,9 Grad über dem Durchschnittswert der Vergleichsperiode. Damit sei der Monat ähnlich warm gewesen wie der Mai 1889, der bisher als der Rekordhalter gilt, hieß es beim DWD.

Der kalendarische Sommeranfang kommt erst

In Hamburg und Schleswig-Holstein war er sogar der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881. Deutschlandweit war schon der April 2018 der heißeste jemals gemessene. Ob das eine Folge des Klimawandels ist, wollte der DWD aber noch nicht sagen und verwies auf Untersuchungen, die kommende Woche veröffentlicht werden sollen. Der Wetterdienst geht aber generell davon aus, dass es in Deutschland künftig häufiger zu Extremwetter kommt - dieser Frühjahrsverlauf scheint das zu bestätigen.

Mit 275 Stunden Sonnenschein war der Mai 2018 einer der fünf sonnenscheinreichsten seit Beginn der Messungen. Der Monat erreichte damit 140 Prozent seines Sollwerts von 196 Stunden Sonnenschein. Der Frühling 2018 ist sogar unter den vier sonnenscheinreichsten.

Vor allem im Norden wurden im Mai an mehreren Stationen neue Sonnen-Rekorde gemessen. Dabei lag vor allem die Ostseeküste mit teilweise mehr als 370 Stunden vorn. Im Gebiet vom Allgäu bis zum Schwarzwald ließ sich die Sonne örtlich weniger als 180 Stunden blicken. Wärmstes Bundesland war Berlin: In der Hauptstadt lag die Temperatur im Schnitt bei 17,9 Grad.

Meteorologischer Sommeranfang 2018 heute wird wieder recht warm

Dabei war das Frühlingswetter Anfang März noch eher winterlich. Vor allem im Norden und Osten Deutschlands herrschte strenger Frost. Selbst Anfang April schneite es dort nochmals reichlich. Bis zur ersten Hitzewelle des Jahres im Mai mauserte sich der Frühling 2018 nach DWD-Angaben aber zum zweitwärmsten seit Aufzeichnungsbeginn. Zum fünften Mal in Folge blieb der Frühling zu trocken.

Freibadwetter und ideale Bedingungen für Biergartenabende oder Straßencafés waren aber nur eine Seite des diesjährigen Mai-Wetters. Die andere war geprägt von Turbulenzen mit Blitz und Donner, Hagel und Starkregen.

So auch in Bayern. Der meteorologische Sommeranfang 2018 heute wird in Schwaben und Oberbayern Licht- und Schattenseiten haben. Mit bis zu 24 Grad wird es zwar frühsommerlich warm, gleichzeitig müssen wir aber erneut mit teilweise heftigen Gewittern rechnen. (AZ)

