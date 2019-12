vor 20 Min.

"Fuller House" Staffel 5: Start, Stream, Cast, Folgen, Trailer

Seit heute gibt es "Fuller House" im Stream auf Netflix zu sehen. Alle Infos rund um Folgen, Besetzung, Handlung, Cast, Trailer und Kritik gibt es hier.

"Fuller House"-Fans dürfen sich freuen: Seit dem heutigen Donnerstag, 5.12.19, ist die Fortsetzung der Erfolgsserie aus den 80er und 90er Jahren auf Netflix verfügbar. Darin geht es um drei Frauen, die gemeinsam ihre drei Söhne großziehen. Das Original, in dem sich drei Väter um drei Töchter kümmerten, war weltweit ein großer Erfolg.

Hier lesen Sie Informationen rund um Start, Handlung, Folgen, Schauspieler im Cast, Kritik und Trailer.

"Fuller House", Staffel 5: Start und Folgen

Die Serie vereint die Thematik des Familienalltags mit einer gehörigen Portion Humor und charismatischen Charakteren. Staffel 5 ist ab dem heutigen 5.12.2019 im Stream auf Netflix verfügbar sein. Fans der Sendung dürfen sich laut Imdb über 18 neue Folgen von "Fuller House" freuen. Eine Episode dauert etwa 35 Minuten. Netflix kann 30 Tage lang kostenlos getestet werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro - je nach enthaltenen Features.

Das ist die Handlung von "Fuller House", Staffel 5

"Fuller House" ist wie der Name bereits andeutet ein Spin-Off der erfolgreichen Serie "Full House" aus den 80er Jahren. Darin geht es um das Leben der Tierärztin D.J Tanner-Fuller, die durch unerwartete Schicksalschläge wieder in das Haus ihrer Kindheit zurückkehrt. Dabei wird sie von ihrer jüngeren Schwester Stephanie Tanner und ihrer besten Freundin Kimmy Gibler unterstützt.

Das Prinzip ist bereits aus "Full House" bekannt: Im Original zogen die drei Männer Danny (Bob Saget), Jesse (John Stamos) und Joey (Dave Coulier) gemeinsam drei Mädchen groß - darunter die Olsen-Twins. Im Spin-Off sind die Geschlechter vertauscht, doch die Situation ist gleich: Danny verlor im Original aus den 80er Jahren seine Frau bei einem Unfall. Das gleiche Schicksal traf auch DJ Tanner-Fuller, die sich nun als alleinerziehende Mutter um ihre drei Söhne kümmern muss.

Halloween, Thanksgiving, Weihnachten und Neujahr - auch Staffel 5 zeigt den chaotischen Alltag der großen Patchwork-Familie.

Schauspieler im Cast von Staffel 5: Besetzung von "Fuller House"

Danny, Jesse und Joey waren die Hauptcharaktere von "Full House", doch im Spin-Off "Fuller House" lassen sie drei Frauen den Vortritt. Trotzdem sind sie als Nebencharaktere immer wieder zu sehen. Hier die Hauptfiguren der Comedy-Serie im Überblick:

Candace Cameron Bure als D.J. Tanner-Fuller

als D.J. Jodie Sweetin als Stephanie Tanner

Andrea Barber als Kimmy Gibbler

Michael Campion als Jackson Fuller

Elias Harger als Max Fuller

Soni Nicole Bringas als Ramona Gibbler

als Ramona Gibbler Dashiell und Fox Messitt als Tommy Fuller

Juan Pablo Di Pace als Fernando Hernandez-Guerrero-Fernandez-Guerrero

Scott Weinger als Steve Hale

als Steve Hale John Brotherton als Matt Harmon

Ashley Liao als Lola Wong

Adam Hagenbuch als Jimmy Gibbler

"Fuller House", Staffel 5 im Stream, Trailer, Kritik

"Wenn noch mehr Leute in dieses Haus einziehen, müssen wir uns als Kommune melden", sagt Ramona im Trailer von Staffel 5 - die neuen Folgen von "Fuller House" bleiben also weiterhin lebendig und chaotisch.

"Fuller House" hat auf imdb.com eine Bewertung von 6,8 Sternen erhalten. Die am besten bewertete Folge ist "Here Comes the Sun", Folge 18 aus Staffel 3 - Nutzer gaben dem Staffel-Finale 8,1 Sterne. Eine Kritik zu Staffel 5 wird an dieser Stelle noch folgen. (AZ)

