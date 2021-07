Ob Fußballsieg oder Hochzeit: Warum feiert man mit einem Autokorso?

Der Ball ist rund, ein Spiel dauert manchmal mehr als 90 Minuten. Und ein EM-Sieg wird mit einem Autokorso gefeiert. Warum eigentlich - und darf man das überhaupt?

Wenige Minuten noch, dann wird ganz Augsburg wissen, wer das EM-Spiel zwischen Italien und Spanien gewonnen hat. Auch jeder, der bereits im Bett liegt oder sich eigentlich gar nicht für Fußball interessiert. Gerade hatte Jorginho den letzten Elfmeter des EM-Halbfinals mit großer Lässigkeit zum Sieg der Italiener ins Tor eingeschoben, dann herrscht die berühmte Ruhe vor dem Sturm. Kurz wird es noch dauern, bis sich die Straßen füllen, ein Hupkonzert durch die Stadt dröhnt und der Sieges-Autokorso durch die Stadt zieht. Aber was steckt eigentlich hinter einem Autokorso? Wer hat ihn erfunden? Und darf man das überhaupt?

Mit der WM 2006 kam der Autokorso in Deutschland an

Einen Korso gab es schon lange bevor das Auto erfunden wurde. Damals wurden Pferdewägen geschmückt und ein Triumphzug durch die Stadt veranstaltet. "Dass das Auto zum Korso wird, kommt aus den südlichen Ländern wie Italien und Spanien", erklärt Verkehrssoziologe Alfred Fuhr. Er hat zum ersten Mal zur WM 2002 bewusst einen Autokorso in Deutschland wahrgenommen.

Richtig angekommen ist der Autokorso in Deutschland 2006 mit dem Sommermärchen: "Mir ist aufgefallen, dass Autokorsos in Deutschland erst wieder möglich waren, als wir Deutschen uns wieder erlaubt haben mit Nationalflaggen auf den Straßen zu feiern." Hinzu kommt die besondere Wertschätzung, welche die Deutschen einem Auto schenken. Bis es soweit kam, dass die Deutschen mit dem eigenen Auto sinnlos durch die Gegend fahren, hat es auch noch seine Zeit gebraucht, erklärt der Verkehrssoziologe. Es gehe nicht darum, von einem Ort zum anderen zu fahren, sondern die Verbundenheit zu einer Mannschaft oder ein bestimmtes Ziel öffentlich zu demonstrieren.

Auch in der Ulmer Innenstadt feierten etwa 800 italienische Fans den Einzug ihrer Mannschaft ins Halbfinale der Euro2020. Zudem waren etwa 300 Fahrzeuge in einem Autokorso unterwegs. Foto: Zwiebler

Autokorsos sind laut Polizei verboten

Ein Korso muss laut Fuhr auch gut organisiert sein, ohne dass es einen Organisator gibt. Ein Korso bildet sich nach und nach, indem sich immer mehr Autos scheinbar zufällig anschließen. Der Verkehrssoziologe bezeichnet das als "Suchverkehr". Das Ziel ist, möglichst viele Autos zusammenzubekommen, um den Verkehr lahmzulegen und mit fremden Menschen zu feiern", sagt Fuhr.

Das führt aber zugleich zu Problemen. Denn grundsätzlich sind Autokorsos verboten, erklärt Stefan Faller, Sprecher der Polizei Augsburg. Schon alleine das sinnlose Umherfahren mit dem Auto ist eine Ordnungswidrigkeit. Die Polizei schreitet bei Autokorsos aber nur ein, wenn es verhältnismäßig ist. Aber: "Die Verkehrsregeln müssen eingehalten werden. Alkohol am Steuer oder Rotlichtübertretungen werden nicht geduldet", betont Faller. Auch die Anschnallpflicht muss eingehalten werden. Sollte es grobe Verstöße geben, wird eingeschritten und der Autokorso von der Polizei angehalten.

Die Maxstraße ist am Wochenende ohnehin für den Verkehr gesperrt

Nach dem EM-Halbfinale blieb nach Angaben der Polizei alles im Rahmen und es wurden der Polizei keine Beschwerden wegen des Hupkonzerts gemeldet. Hinzu kommt in Augsburg, dass durch die Sperrung der Maxstraße an Donnerstagen, Freitagen und Samstagen ab 18 Uhr in dieser sonst sehr beliebten Straße für Autokorsos keine Autoansammlungen möglich sind.

Trotzdem fand der Autokorso hörbar und sichtbar seinen Weg durch die Stadt und spätestens am Sonntag nach dem Finale werden die Fans der italienischen Nationalmannschaft wieder hupend durch die Gegend fahren, vorausgesetzt die italienische Mannschaft wird Europameister. Und falls nicht: Die nächste Hochzeit mit Autokorso kommt bestimmt bald.