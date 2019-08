vor 34 Min.

"GLOW", Staffel 3: Start, Stream, Handlung, Kritik, Trailer, Schauspieler im Cast

"GLOW": Die Staffel 3 der Wrestling-Show spielt in der Glitzerwelt von Las Vegas.

Bereits morgen ist es soweit: Die Wrestling-Serie "GLOW" startet mit Staffel 3 im Streaming-Dienst Netflix. Alle Infos zu Stream, Handlung, Kritik, Trailer, Schauspieler im Cast: hier.

"GLOW" bei Netflix basiert auf einer kurzen, ab er sehr beliebten Serie aus den 1980er Jahren.

Serienstart von „GLOW“, 3. Staffel

Die 3. Staffel von „GLOW“ startet am 9. August 2019 beim Streaming-Dienst Netflix.

"GLOW", Staffel 3: Die Handlung der Wrestling-Serie

In der 3. Staffel geht es für die GLOW-Damen auf den Las Vegas Strip. Als Hauptattraktion im Fan-Tan Hotel und in Casinos müssen die Frauen allerdings schnell erkennen, dass der Spitzname „Sin City“ mehr als berechtigt ist.

Sogar Team-Cheerleaderin Ruth beginnt, an der Show zu zweifeln, nachdem ihr Privatleben immer komplizierter zu werden scheint. Debbie ist erfolgreich als Produzentin, hat aber immer häufiger Schuldgefühle, weil sie so weit entfernt von ihrem Sohn lebt. Im Laufe der Zeit verschwimmen Show und Realität immer mehr. Die Frauen fragen sich zunehmend, wer sie im Ring und außerhalb des Rings eigentlich sind.

Staffel 3 von „GLOW“: Welche Schauspielerinnen und Schauspieler sind im Cast?

In der fiktionalen Geschichte geht es um Ruth Wilder (Alison Brie). Sie ist eine arbeitslose Schauspielerin, die im Los Angeles der 80er ihre letzte Chance zum Ruhm darin sieht, in die Glitterwelt des Frauen-Wrestlings einzusteigen. Neben der Zusammenarbeit mit 12 weiteren Hollywood-Verliererinnen muss sich Ruth auch mit Debbie Eagan (Betty Gilpin) messen. Diese wiederum ist eine ehemalige Soap-Schauspielerin, die aufgrund ihrer Schwangerschaft aus dem Geschäft ausgestiegen war, aber zurückkam, als sich ihre Erwartungen an das perfekte Leben nicht erfüllten. Rhonda (Kate Nash) stellt sich die Frage, ob ihre Blitzheirat mit Produzent Bash (Chris Lowell) eine besonders kluge Entscheidung war. Kopf der ganzen Truppe ist der gescheiterte B-Film-Regisseur Sam Sylvia (Marc Maron), der jetzt die Frauen zu weiblichen Wrestlingstars machen soll.

Die ersten Kritiken zur 3. Staffel von „GLOW“

Die Meinungen gehen, wie immer, auseinander. Am ausführlichsten hat sich bisher der Weser-Kurier mit der 3. Staffel der Wrestling-Serie „GLOW“ befasst. Die Zeitung schreibt: „Ohne die enormen sportlichen Leistungen der Darstellerinnen schmälern zu wollen, ihre Wrestling-Moves sind nicht der Grund, warum erklärte Fans wie Bastian Pastewka neuen ‚GLOW‘-Folgen entgegenfieberten: ‚Nichts interessiert mich weniger als Wrestling, doch diese Serie brachte mich derart zum Lachen, dass ich es kaum glauben konnte‘, sagte der Komiker im vergangenen Jahr im Interview mit der Agentur teleschau. So wie ihm ging es wohl den meisten Fans der Serie.“ Resümee: „Brüllend komisch und sehr bewegend.“ (AZ)

"GLOW": Hier der Netflix-Trailer zur Staffel 3

