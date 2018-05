GNTM 2018: Das Finale live in TV und Stream sehen

17:12 Uhr

"Germany's Next Topmodel" 2018 können Sie entweder live im TV oder als Stream sehen. In der Jury sitzen neben "Modelmama" Heidi Klum wieder die Modeexperten Thomas Hayo und Michael Michalsky.

"Germany's next Topmodel" 2018: Am Donnerstag zeigt ProSieben das Finale live in TV und Stream. GNTM-Sendung verpasst? Ganze Folgen gibt es als Wiederholung.

News, Berichte und die Vorschau zu einzelnen Folgen finden Sie hier in unserem News-Blog.

Wer ist 2018 Mitglied der Jury bei GNTM? Hier stellen wir die Juroren vor.

Wer wird "Germany's next Topmodel" 2018? Seit dem 8. Februar kämpfen wieder Kandidatinnen um diesen Titel. Bei Shootings müssen die jungen Frauen die Jury von sich überzeugen. Die Jury besteht auch in diesem Jahr wieder aus Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsk.

Im TV und Live-Stream können Zuschauer alles miterleben: Die Shootings, Erfolg, Versagen, Zickereien - und natürlich auch das Zittern, wenn es um das Weiterkommen geht. Es gibt auch ganze Folgen als Wiederholung, falls Sie nicht jeden Donnerstag pünktlich einschalten können. Alle Infos zur Übertragung von GNTM 2018 finden Sie hier.

Seit 8. Februar gibt es auf ProSieben jeden Donnerstag jeweils eine neue Folge von GNTM 2018. TV-Zuschauer müssen um 20.15 Uhr einschalten.

"Germany's next Topmodel" 2018: Live im TV und als Stream

"Germany's next Topmodel" läuft aber nicht nur im Free-TV. ProSieben bietet auch einen Live-Stream an, der hier auf dieser Seite über den Service 7TV angeboten wird.

7TV ist nach Angaben des Senders kostenlos. Wer den Service nutzen möchte, muss sich allerdings registrieren. Damit lässt sich nicht nur das Programm von ProSieben sehen, sondern unter anderem auch das von Sat.1 oder Kabel eins.

Wer den Live-Stream nicht auf dem Laptop ansehen möchte, sondern auf dem Smartphone, kann sich die passende 7TV-App kostenlos für Android und iOS herunterladen. Nach dem Registrieren lassen sich die Anmeldedaten für alle Versionen von 7TV nutzen - also im Browser und in der App.

"GNTM" 2018: Ganze Folgen als Wiederholung sehen

Auf 7TV lässt sich "Germany's next Topmodel" nicht nur live im Stream sehen. Über diese Seite werden außerdem ganze Folgen als Wiederholung angeboten. Wer etwas verpasst hat oder noch einmal sehen möchte, kann die jeweiligen Folgen nach der Ausstrahlung somit nachholen.

Übrigens: Es lassen sich auf dieser Seite von ProSieben auch sämtliche Folgen früherer Staffeln sehen. Damit können Fans ihre Erinnerungen noch mal auffrischen. (AZ)

