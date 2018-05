25.05.2018

GNTM 2018: Toni ist das neue Topmodel Panorama

Die 18-jährige Toni (rechts) aus Stuttgart ist die Gewinner der dreizehnten Staffel von "Germany's Next Topmodel". Sie konnte Heidi Klum von Anfang an überzeugen.

Die Entscheidung steht: Toni ist die Siegerin von „Germany’s Next Topmodel“. Im GNTM-Finale 2018 konnte sie sich gegen ihre Mitstreiterinnen durchsetzen.

Von Felicitas Lachmayr

Die Show ist vorbei. Mit viel Glamour, Glitzer und Werbung endete die dreizehnte Staffel von "Germany's Next Topmodel". Die 18-Jährige Toni konnte sich gegen die drei Konkurrentinnen Christina, Pia und Julianna durchsetzten. Die Stuttgarterin galt von Anfang an als Favoritin. Entsprechend groß war die Freude, als am Ende tatsächlich ihr Foto auf dem Cover der Modezeitschrift Harper's Bazaar zu sehen war.

Zur Eröffnung der Show zauberte Magier Hans Klok die vier Kandidatinnen in silbernen Glitzer-Outfits auf die Bühne und ließ Model-Mama Heidi Klum engelsgleich im weißen Fransen-Fummel durch die Luft schweben. Für die erste Challenge tanzten die Finalistinnen mit amerikanischen Drag-Queens über die Bühne. Die bekamen nach ihrem Auftritt von Klum Brotzeit mit Bier, Brezn und Würsteln serviert, während sich die Mädels schon mal auf die Entscheidung gefasst machten. Als erstes musste die 22-jährige Christina aus Dudenhofen gehen.

Die vier Finalistinnen Pia, Toni, Christina und Julianna kämpften um den Sieg von "Germany's Next Topmodel". Am Ende setzte sich Toni durch. Bild: Marcel Kusch, dpa

8000 Fans kamen in den ISS Dome nach Düsseldorf, um das Finale von "Germany's Next Topmodel" live mitzuerleben. Im Publikum saßen auch Travestie-Star Olivia Jones, Heino und Heidi Klums neuer Freund Tom Kaulitz. Auf der Bühne präsentierten neben Cro und Wincent Weiss der kanadische Pop-Sänger Shawn Mendes und die britische Sängerin Rita Ora ihre neuesten Hits.

Weil es in der neunten GNTM-Folge keiner Kandidatin gelungen war, den "Vertical Catwalk" zu meistern, also in High Heels an einer Hauswand hinunterzulaufen, mussten sich die drei Finalistinnen dieser Challenge noch einmal stellen. Dabei sahen sie selbst in silber geschuppten Glitzer-Outfits recht souverän aus.

Die Jurymitglieder Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo waren begeistert. Doch die 22-jährige Pia aus München schied nach diesem Lauf aus. Sie nahm die Entscheidung mit Gelassenheit und saß danach im Dirndl im Backstage-Bereich bei den Mädchen, die bereits vor dem Finale ausgeschieden waren.

Auch für die gab es etwas zu gewinnen. Eine Woche lang hatten die Zuschauer darüber abgestimmt, wer den "Best Personality Award" bekommen soll: Zoe, Trixi, Abigail, Klaudia, Gerda oder Sally. Die Fans entschieden sich für Klaudia, die eine Dankesrede stammelte und von Heidi Klum kurzerhand abgewürgt würde. The show must go on.

Julianna überzeugte die Jury beim "Vertical Catwalk". Am Ende reichte es nicht für den Sieg. Bild: Marcel Kusch, dpa

Für den letzten Lauf marschierten die beiden Finalistinnen Toni und Julianna in Unterwäsche und weißen Flügelchen à la Victoria's-Secret-Engel über den Laufsteg. Dazu gab es Glitzerregen und ein Lied von Sängerin Rita Ora. "Himmlisch war's", rief Heidi Klum unter eifrigem Geklatsche.

Darauf folgte ein Live-Shooting mit Modefotograf Rankin und Sänger Wincent Weiss. Vor romantischer Foto-Kulisse schlangen Julianna und Toni nacheinander ihre Arme um den Sänger und lächelten in die Kamera. "A little kiss", forderte Rankin, aber den gab es nicht.

Stattdessen folgte ein kitschig inszenierter Gang über die Bühne in pinken Ballkleidern und nach einer dreistündigen Show stand dann endlich die Entscheidung fest: Toni ist Deutschlands neues Topmodel.

Themen Folgen