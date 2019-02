vor 55 Min.

GNTM 2019: Das sind die Kandidatinnen in Heidi Klums Sendung

Heidi Klum sucht ab dem 7. Februar 2019 auf ProSieben "Germany's next Topmodel".

Mittlerweile hat ProSieben alle 50 Kandidatinnen der Castingshow "Germany's next Topmodel" 2019 bekanntgegeben. Welches Mädchen finden die Fans schon jetzt gut?

Es ist so weit: Alle 50 Kandidatinnen stehen nun fest. Am 7. Februar 2019 startet die 14. Staffel "Germany's next Topmodel" mit Heidi Klum auf ProSieben. Im Vorfeld wurde bereits die neue Jury vorgestellt. Jetzt können die Fans der Castingshow einen ersten Blick auf die neuen Kandidatinnen werfen. Und schon jetzt zeigt sich, wer besonders gut bei den Zuschauern ankommt.

GNTM 2019: 50 Teilnehmerinnen kämpfen um den Titel

Für "Germany’s next Topmodel 2019" holt sich Modelmama Heidi Klum übrigens eine neue Jury ins Boot: Dieses Jahr werden die GNTM-Models nicht mehr zwischen Michael Michalsky und Thomas Hayo aufgeteilt. Verschiedene Gast-Juroren werden die Topmodel-Kandidatinnen in jeder Folge an die Hand nehmen und Heidi bei der Entscheidung unterstützen.

Unter den Gast-Juroren, die ProSieben schon vorab bekanntgegeben hat, sind zum Beispiel die Star-Fotografen Ellen von Unwerth und Rankin, Moderator-Urgestein Thomas Gottschalk, Designer Wolfgang Joop, die Topmodels Gisele Bündchen, Winnie Harlow, Toni Garrn, Lena Gercke und Stefanie Giesinger.

GNTM 2019: Kandidatin Kim hat am meisten Fans

Schon jetzt können sich die Zuschauer durch eine Bildergalerie mit zumindest den ersten 35 der Kandidatinnen klicken - und Likes vergeben. Dabei hat eine schon deutlich die Nase vorn: Kim. Die 18-Jährige ist eine angehende BWL-Studentin. Sie hat schon mehr als 10.000 Likes. In einem anderem Voting liegt Yara in Führung. Die 19-Jährige bezeichnet sich selbst als Influencerin.

In kurzen Videos stellen sich die Mädchen vor. Zudem gibt es schon erste Fotos der Anwärterinnen in glitzernden Abendkleidern. Die Kandidatinnen sind zum Beispiel: Lena mit ihren knallbunten Haaren. Jasmin hat wunderschöne Locken und Melissa nennt sich selbst "Baby-Gaga". Loriane war 2018 schon unter den Top 50 bei „Germany's next Topmodel“ und Marlene mag keine laut atmenden Menschen.

"Germany's next Topmodel": Die Kandidatinnen müssen sofort auf den Catwalk

In der ersten Folge müssen sich die 50 Kandidatinnen gleich in Berlin beweisen. Nach einem Dinner geht es zu einer größeren Fashionshow, wo sie in Designer-Outfits von Michael Michalsky auf dem Runway überzeugen müssen.

Der Starttermin der 14. Staffel von "Germany’s next Topmodel" mit 15 Folgen ist der 7. Februar 2019, 20:15 Uhr, auf ProSieben.

