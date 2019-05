07:00 Uhr

GNTM 2019, Folge 13: Germany's next Dragqueen

In Folge 13 von "Germany's next Topmodel" 2019 müssen die Kandidatinnen über ihren Schatten springen und mit der Bühnenpräsenz von Dragqueens mithalten. Die Vorschau.

In der vergangenen Woche drehte sich bei "Germany's Next Topmodel" alles um Paris Hilton. Die Gastjurorin und das wohl erste It-Girl der 2000er stattete den Kandidatinnen einen Besuch ab. Das Thema des Fotoshootings war auf die berühmte Gastjurorin zugeschnitten: Einer willden Schaumparty nachempfunden, mussten sich die Models mit Paris Hilton in Szene setzen. Am End entschied Hilton darüber, wer diese Aufgabe am schlechtesten gemeistert hatte. Die 17-jährige Lena musste daraufhin ihre Koffer packen.

Dragqueens unterrichten in Folge 13 die GNTM-Kandidatinnen

In der heutigen Episode wird es glamourös. Folge 13 wartet mit Gastjuroren auf, denen Entertainment durch die Adern fließt. Heidi Klum sagt dazu: "Diese Woche wird laut, wild und vor allem eins: bunt! Unsere Drag-Edition steht an." Drei Dragqueens zeigen den Mädchen, wie man Bühnenpräsenz ausstrahlt. Dabei schlüpfen die Kandidatinnen in verschiedene Rollen. In Zweierteams müssen sie eine gemeinsame Choreografie einstudieren. Bei der Performance werden sie von Dragqueens unterstützt. Dabei werden herausfordernde Aufführungen zu den Welthits von Cher, Lady Gaga, Britney Spears und Aretha Franklin einstudiert und die Pop-Ikonen gedoubelt.

Wer brilliert, darf sich auf ein Foto und damit auf die nächste Runde freuen. Die Kandidatinnen Vanessa und Simi müssen eine besonders anspruchsvolle Choreografie lernen - und Sayana und Alicija können mit der selbstbewussten Ausstrahlung ihrer Dragqueen nicht mithalten. Die Aufgabe wird somit schwieriger als gedacht.

Das Shooting in Folge 13: GNTM-Kandidatinnen schweben auf einem Fahrrad

Nicht nur bei der Tanzstunde müssen die GNTM-Anwärterinnen vollen körperlichen Einsatz zeigen. Zuvor geht es für die Kandidatinnen hoch hinaus. Beim Shooting in Folge 13 von GNTM ist nicht nur akrobatisches Talent, sondern auch Schwindelfreiheit gefragt. Starfotograf Vijat Mohindra erwartet Heidi Klums Topmodel-Kandidatinnen am Pazifikstrand von Huntington Beach mit einer nervenaufreibenden Aufgabe. Dort müssen die Nachwuchsmodels in knallbunten Outfits auf einem in der Luft schwebenden Fahrrad posieren. Hier gilt es nicht nur die Höhenangst zu überwinden. Die GNTM-Kandidatinnen müssen dabei auch kreativ in Szene setzen. Vor allem Simone bekommt Probleme mit ihrer Höhenangst. Kann sie diese überwinden?

Bill Kaulitz ist Gastjuror in Folge 13 von GNTM

In Folge 13 sind die GNTM-Kandidatinnen außerdem zu einem Casting eingeladen. Bill Kaulitz ist nicht nur Gastjuror, er ist auch Designer und sucht ein Model für seine neue Kampagne. Das Besondere: Wer sich diesen Job angelt, kommt ins ModemagazinVogue.

Wer ihn und seine Schwägerin Heidi Klum überzeugen kann, erfahren Sie heute Abend um 20.15 Uhr auf ProSieben. (AZ)

Themen Folgen