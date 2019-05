07:13 Uhr

GNTM 2019, Folge 14: Naomi Campbell unterstützt die Kandidatinnen

In Folge 14 von "Germany's next Topmodel" ist keine Geringere als Naomi Campbell die Gastjurorin. Die Britin ist bekannt für ihre Wutanfälle. Was noch geboten ist.

"Es gibt viele Models, aber wenige bleiben in Erinnerung. Um als Model einzigartig und erfolgreich zu sein, musst du mit deiner Persönlichkeit herausstechen", erklärt Heidi Klum. Für ihre sieben letzten Topmodel-Kandidatinnen hat sie deshalb in Folge 14 von GNTM ein Supermodel als Gastjurorin geladen, das ihnen zu einem ganz persönlichen Signature Walk verhelfen soll.

"Naomi Campbell hat wie keine andere das Model-Business geprägt und durch ihre langjährigen Erfahrungen auf den internationalen Laufstegen weiß sie natürlich, wie man seine Persönlichkeit in den Catwalk miteinarbeitet", sagt Heidi Klum und ergänzt: "Meine Mädchen lernen von den Besten. Denn sind wir mal ehrlich: Wer hat mehr Personality als Naomi Campbell?"

GNTM-Kandidatinnen sind in Folge 14 aus dem Häuschen

Schnell wird klar: In dieser Folge hat Heidi Klum eine Gastjurorin auf Augenhöhe. GNTM-Model Cäcilia (19, Freiburg) ist jedenfalls überwältigt: "Wir waren gerade alle sprachlos, als auf einmal Naomi Campbell vor uns stand." Und auch für Alicija (19, Wendhausen) ist es ein besonders Erlebnis, vor dem Weltstar über den Catwalk zu schreiten: "Klar war man super angespannt, als es hieß: Lauf doch mal vor Naomi Campbell. Natürlich ist das eine mega krasse Ehre. Ich meine, welches Model läuft schon mal einfach so vor Naomi Campbell?!"

Beim Shooting wird es in Folge 14 bunt. Heidi Klum erklärt es so: "Beim heutigen Shooting müssen die Mädchen so richtig funkeln! Ein echter Hingucker sein! Vor allem weil sie mitten auf dem Rodeo Drive shooten."

Mit einem farbenfrohen und auffallenden Bodypainting bemalt stehen die GNTM-Models auf dem belebten Boulevard in Beverly Hills mitten in Los Angeles und kämpfen um das perfekte Foto von Fotograf Mat McCabe. Dass sie dabei von zahlreichen Passanten und aufmerksamen Paparazzi beobachtet werden, soll die Nachwuchsmodels nicht aus der Ruhe bringen. Ob das bei allen klappt?

In Folge 14 geht es um den Einzug ins GNTM-Halbfinale: Wer schafft den Sprung?

Simone (21, Stade): "Ich möchte gerne in Heidis Fußstapfen treten und Topmodel sein. Es ist natürlich nicht einfach, aber ich liebe es, ich liebe mit der Kamera zu spielen und ja, ich freue mich und genieße einfach gerade den Moment."

Topmodel-Anwärterin Sarah (21, Schlüchtern) geht das Shooting deutlich angespannter an – gemeinsam mit Konkurrentin Caroline (21, Bremerhaven) steht sie im Shoot-Out und muss besonders um den Einzug in das GNTM-Halbfinale bangen: "Das Gefühl ist auf jeden Fall nicht so angenehm, zu wissen, dass man rausfliegen könnte. Der Druck steigt noch einmal mega. Aber ich versuche wirklich, jetzt noch einmal richtig reinzuhauen und ich muss schauen, dass ich Heidi überzeuge und sie sieht, dass es die falsche Wahl wäre, wenn ich nach Hause gehen müsste."

Kann sich die Topmodel-Anwärterin voller Selbstbewusstsein präsentieren, ein perfektes Foto schießen und sich damit in das Halbfinale katapultieren? Das sehen Sie heute Abend, 9. Mai, um 20.15 Uhr auf ProSieben. (AZ)

