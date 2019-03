07:08 Uhr

GNTM 2019, Folge 8: Christian Cowan und Zara Larsson unterstützen als Gastjuroren

In Folge 8 von GNTM 2019 lernen die Kandidatinnen bei einer Fashionshow und einem Casting-Marathon in Miami den stressigen Alltag eines Models kennen.

In Folge 8 von GNTM 2019 am Donnerstagabend bekommen die Kandidatinnen den stressigen Modelalltag zu spüren. Bei einer Fashionshow des Designers Christian Cowan müssen die Nachwuchsmodels extravagante Kreationen wie Federröcke, Neon-Trenchcoats oder Paillettenkleider präsentieren. Auch wenn es nicht die erste Show vor Publikum ist, verlangt der Gang über den Laufsteg heute besonders starke Nerven, wie Heidi Klum betont: „Anders als bei ihrer ersten Fashion Show vor Publikum muss jedes Mädchen zwei Looks präsentieren. Das heißt: viel Stress, schnell umziehen. Ich bin gespannt, wie sie mit diesem Zeitdruck umgehen werden.“

Neben Modeschöpfer Christian Cowan, der unter anderem Kleidung für Lady Gaga, Nicki Minaj oder Miley Cyrus designt, wird Heidi Klum von einer weiteren Gastjurorin unterstützt: Die international erfolgreiche Popsängerin Zara Larsson versucht den Kandidatinnen wertvolle Tipps zu geben und ihre Bühnenerfahrung mit ihnen zu teilen: „Sie sehen alle toll aus. Mein Tipp für sie ist: Fühlt die Musik, spürt die Energie in ihr.“

GNTM 2019, Folge 8: Ohne Smartphone durch Miami

Nicht weniger stressig wird es für die Kandidatinnen beim Casting-Marathon in Miami. Unter Zeitdruck und ganz ohne Smartphone müssen sich die Mädchen in der Metropole zurechtfinden. „Der große Casting-Marathon wird mir zeigen, wer wirklich Chancen hat, in diesem Job zu arbeiten. Und es wird immer deutlicher, wer im Kampf um den Titel ‚Germany’s next Topmodel‘ scheitert.“

GNTM 2019: Ein Sprung ins kalte Wasser in Folge 8

Zurück in L.A. wartet auf die Kandidatinnen von "Germany's Next Topmodel" schon die nächste Herausforderung: Das Fotoshooting steht an. „In Miami gab es Sommer, Sonne, Sonnenschein. Aber damit ist jetzt Schluss. Los Angeles steht unter Wasser. Es regnet und regnet und regnet. Und deswegen habe ich mir gedacht: Machen wir doch ein Wassershooting“, kündigt Heidi Klum an. Die Mädchen sollen hierbei mit einer XXL-Handtasche vom Dreimeterbrett möglichst elegant ins Wasser springen.

So einige Mädchen haben jedoch hierbei ihre Probleme: „Es ist halt unwahrscheinlich schwierig, im freien Fall noch alles unter Kontrolle zu haben", klagt Theresia (26). Auch die 21-jährige Simone aus Hamburg läuft Gefahr, die Nerven zu verlieren: „Ich zittere nicht, weil mir kalt ist, sondern weil ich Angst habe.“

Welche Kandidatin den Sprung am elegantesten meistert und Heidi Klum damit überzeugt, sehen Zuschauer heute Abend, um 20.15 Uhr, auf ProSieben. (AZ)

