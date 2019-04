07:37 Uhr

GNTM 2019, Folge 9: Heute ist Thomas Gottschalk als Gastjuror dabei

In Folge 9 von "GNTM" 2019 werden die Kandidatinnen von keinem Geringeren als Thomas Gottschalk unterstützt. Der Entertainer möchte das Unterhaltungstalent der Kandidatinnen zum Vorschein bringen.

Letzte Woche lernten die Kandidatinnen von "GNTM" den stressigen Modelalltag kennen. Außerdem erhielten sie wertvolle Tipps von den Gastjuroren Christian Cowan und Zara Larsson, die ihre Erfahrungen zum Leben in der Öffentlichkeit teilten. Auch heute in Folge 9 steht den Kandidatinnen ein bekanntes Gesicht der Unterhaltungsbranche zur Seite.

„Diese Woche steht "Germany's Next Topmodel" unter dem Motto "We Love To Entertain You" und beim Thema Unterhaltung gibt es für mich nur eine Person, die als Juror infrage kommt. Er ist eine TV-Ikone, er war jahrzehntelang der Moderator von Deutschlands größter Fernsehshow, jeder kennt ihn, jeder liebt ihn – es ist Thomas Gottschalk!“ kündigt Heidi Klum an. Sie selbst wurde einst in einer Fernsehsendung des Entertainers entdeckt.

Gottschalk inszeniert in Folge 9 von GNTM 2019 Unterhaltungsshow mit Kandidatinnen

In Folge 9 von "Germanys next Topmodel" sollen die Nachwuchs-Models ihre Unterhaltungskünste unter Beweis stellen. Diese sollen sie in einer gemeinsamen Show präsentieren.

Thomas Gottschalk weiß jedoch, dass sich nicht jede der Kandidatin ihrer Talente bewusst ist: „Ich behaupte, dass jeder Mensch irgendeine Form von Gabe hat, die er über die Bühnenrampe bringen kann.“ Diese möchte der erfahrene Showmaster ans Licht bringen und erklärt weiter: „Wenn man in der Lage ist, aus der Hilflosigkeit Unterhaltung zu machen, dann ist das toll!“

GNTM 2019, Folge 9: Tierisches Zirkus-Shooting

„Es ist alles erlaubt – außer Langeweile! Für einige Mädchen wird das Shooting eine wirklich große Herausforderung", kündigt Heidi Klum an. Das heutige Fotoshooting mit Brian Bowen findet vor einer Zirkus-Kulisse statt, wo die Mädchen als Dompteurinnen mit Reptilien posieren sollen. Doch nicht jede freut sich auf das tierische Shooting.

Bei der 21-jährigen Simone aus Stade hält sich die Begeisterung in Grenzen: „Ich mag ihre Zungen und Augen nicht, und wie die Schlangen sich bewegen. Also da bekomme ich gleich komplett Gänsehaut. Das sind wirklich nicht meine Tiere – Spinnen und Schlangen, da passe ich lieber."

Wer Heidi Klum und Thomas Gottschalk heute überzeugen kann und weiter kommt, sehen Zuschauer um 20.15 Uhr, auf ProSieben. (AZ)

Themen Folgen