"GNTM" 2019: Kandidatinnen, Sendetermine und Jury Panorama

Seit dem 7. Februar sucht Model-Mama Heidi Klum nach "Germany's next Topmodel" 2019. Welche Kandidatinnen sind dabei? Wo läuft GNTM 2019? Alle Infos finden Sie hier.

Es ist wieder so weit: "Germany's next Topmodel" geht in eine neue Runde. Heidi Klum ist somit mal wieder auf der Suche nach einem Nachwuchsmodel - das tut sie nun schon seit 13 Jahren. Im vergangenen Jahr holte die 18-jährige Toni den Titel. Die Stuttgarterin galt von Anfang an als Favoritin.

Was erwartet die Zuschauer in der neuen Staffel? Wer sind die Kandidatinnen von GNTM 2019? Wer die Jury? Und wann und wo lassen sich die Folgen im TV und Stream sehen? Hier beantworten wir diese Fragen.

GNTM 2019: Wann laufen die neuen Folgen auf ProSieben und Sixx?

Auch 2019 startet Germany's next Topmodel wieder im Februar. Am 7.2. zeigte ProSieben die erste Folge.GNTM 2019 ist immer donnerstags ab 20.15 Uhr zu sehen. Der Sender Sixx zeigt freitags die Wiederholung, ebenfalls um 20.15 Uhr.

Folge Datum Uhrzeit Sender Wiederholung Uhrzeit Sender 1 07.02.19, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 08.02.2019: 20.15 Uhr Sixx 2 14.02.19, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 15.02.2019: 20.15 Uhr Sixx 3 21.02.19, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 22.02.2019: 20.15 Uhr Sixx 4 28.02.19, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 01.03.2019: 20.15 Uhr Sixx 5 07.03.19, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 08.03.2019: 20.15 Uhr Sixx 6 14.03.19, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 15.03.2019: 20.15 Uhr Sixx 7 21.03.19, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 22.03.2019: 20.15 Uhr Sixx 8 28.03.19, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 29.03.2019: 20.15 Uhr Sixx 9 04.04.19, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 05.04.2019: 20.15 Uhr Sixx 10 11.04.19, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 12.04.2019: 20.15 Uhr Sixx 11 18.04.19, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 19.04.2019: 20.15 Uhr Sixx 12 25.04.19, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 26.04.2019: 20.15 Uhr Sixx 13 02.05.19, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 03.05.2019: 20.15 Uhr Sixx 14 09.05.19, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 10.05.2019: 20.15 Uhr Sixx 15 16.05.19, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 17.05.2019: 20.15 Uhr Sixx 16 - Das Finale 23.05.19, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 24.05.2019: 20.15 Uhr Sixx

Alle 50 Kandidatinnen von GNTM 2019 standen bereits fest

Mit 50 Model-Anwärterinnen startete Heidi Klum ihre Suche, diesmal mit einem glanzvollen Dinner in Berlin. Mit dabei ist 2019 auch eine Kandidatin mit einem bekannten Freund. Es handelt sich dabei um Catharina Maranca, die mit dem FCA-Fußballer Felix Götze zusammen ist. Er ist der Bruder von Star-Kicker Mario Götze.

Sie möchten mehr über die einzelnen Kandidatinnen erfahren? Hier stellen wir sie genauer vor: GNTM 2019: Die Kandidatinnen von Heidi Klum.

Germany's next Topmodel 2019: Neues Jury-Konzept

Die GNTM-Jury besteht zum ersten Mal aus Heidi Klum alleine - also fast. Das Model ist das einzige feste Jurymitglied, als Unterstützung werden ihr verschiedene Gastjuroren zur Seite gestellt. Das teilte ProSieben vorab mit.

Mehr zum neuen Jurykonzept von GNTM hier: "Germany's next Topmodel" 2019: Die Jury

GNTM 2019: Übertragung live im TV und Stream

Germany's Next Topmodel 2019 ist im TV immer donnerstags auf ProSieben zu sehen und im Internet als Live-Stream über den Service 7TV. Dort können Fans auch ganze Folgen als Wiederholung im Stream sehen - auch die Folgen bisheriger Staffeln.

7TV ist nach Angaben des Senders kostenlos. Wer den Service nutzen möchte, muss sich allerdings registrieren. Damit lässt sich nicht nur das Programm von ProSieben sehen, sondern unter anderem auch das von Sat.1 oder Kabel eins.

Wer den Live-Stream auf dem Smartphone sehen möchte, kann sich die 7TV-App kostenlos für Android und iOS herunterladen. Nach dem Registrieren lassen sich die Anmeldedaten für alle Versionen von 7TV nutzen - also im Browser und in der App.

News-Blog zu "Germany's next Topmodel" 2019

