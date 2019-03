19:48 Uhr

GNTM 2019 heute: Die Kandidatinnen

Bei GNTM 2019 sind noch 17 Modelanwärterinnen im Rennen. Wie die Kandidatinnen wohl auf das heutige Umstyling reagieren? Hier der Überblick der Top 17.

Am 7. Februar 2019 startete die 14. Staffel "Germany's next Topmodel" mit Heidi Klum auf ProSieben mit insgesamt 50 Kandidatinnen. Mittlerweile hat Heidi Klum nach vier Folgen 33 junge Damen bei "GNTM" 2019 wegrationalisiert. Somit wird es Zeit die übrigen 17 Modelanwärterinnen vorzustellen. Ob in der heutigen Folge wieder einige Mädchen freiwillig gehen, weil sie ihre Haare behalten wollen? Das zeigt ProSieben heute in Folge 5 von GNTM.

GNTM 2019: Diese Kandidatinnen kämpfen noch um den Titel "Topmodel 2019"

Enisa, 24 Jahre aus Hamburg

Enisa wuchs mit ihrer Familie in Schweden auf und hat dort auch Politikwissenschaften studiert. Sie spricht vier Sprachen fließend. Enisa bringt zu "GNTM" schon Modelerfahrung mit. Auch ihren Freund Simon Desue, mit dem sie bereits seit drei Jahren zusammen. Die beiden drehen außerdem Comedy-Videos für YouTube. Enisa liebt es, andere Menschen zu unterhalten. Sie will jedoch nicht nur als Influencerin und YouTuberin arbeiten, sondern auch als Topmodel durchstarten.

Bild: ProSieben/Martin Bauendahl

Jasmin, 18 Jahre aus Frankfurt am Main

Jasmins Spitzname ist Joy. Sie beschreibt sich selbst als Überlebenskünstlerin und findet in jeder noch so schwierigen Situation eine Lösung. Zu ihren größten Leidenschaften zählen das Singen und Tanzen. Daher strebt sie danach, auch beruflich künstlerisch tätig zu sein. In ihrer Freizeit trifft sie sich gerne mit ihren Freunden im Park, um zu rappen. Schon als Kind wollte sie Sängerin oder Model werden.

Bild: ProSieben/Martin Bauendahl

Melissa, 23 Jahre aus Rosenheim

Melissas großes Vorbild ist Lady Gaga – deshalb gab sie sich auch den Spitznamen „Baby Gaga“. Melissa strebt nach Selbstentfaltung und beschreibt sich als bodenständige, tolerante und kreative Frau. Sie ist in ihrer freien Zeit künstlerisch tätig und zeichnet, gestaltet und handwerkt gerne. Melissa: "Ich werde ‚Germany’s next Topmodel’, weil Deutschland ein Mädchen wie mich wirklich noch nicht gesehen hat. Ich besitze die notwendige Attitude, bin facettenreich und habe ein etwas ausgefallenes, aber stilsicheres Händchen für Mode und Ausdruck."

Bild: ProSieben/Martin Bauendahl

Cäcilia, 19 Jahre aus Freiburg im Breisgau

Cäcilia absolviert aktuell den Bundesfreiwilligendienst. Sie beschreibt sich als taffe und selbstbewusste Frau, die sich voll und ganz auf ihre Modelkarriere konzentrieren möchte. Dafür trainiert sie auch gerne im Fitnessstudio.Gute Chancen rechnet sie sich für ihre Teilnahme bei "GNTM" aus, weil sie mit 1,79 Meter sehr groß ist, den richtigen Look mitbringt und sehr wandelbar ist. Cäcilia: „Ich fühle mich sehr wohl in meiner Haut, vor der Kamera und ich liebe es, fotografiert zu werden.“

Bild: ProSieben/Martin Bauendahl

Leonela, 19 Jahre aus Wien

Leonela ist ein Gute-Laune-Mensch und geht gerne mit ihrer besten Freundin aus. In ihrer Freizeit tanzt sie, singt und liebt es zu fotografieren. Sie beschreibt sich als lebensfreudig, lustig und mitfühlend. Leonela möchte durch ihre Teilnahme bei "GNTM" 2019 der ganzen Welt ihr Modelpotenzial zeigen. Sie denkt, dass sie besonders durch ihr außergewöhnliches Gesicht und ihre offene Persönlichkeit hervorstechen wird.

Bild: ProSieben/Martin Bauendahl

Lena, 17 Jahre aus Essen

Lena absolviert sie eine Ausbildung zur Friseurin. Sie beschreibt sich selbst als liebevoll, hilfsbereit, humorvoll, lebensfroh und ehrlich. Sie kann sich vorstellen, es bei "GNTM" 2019 weit zu schaffen, da sie sich gut in neue Situationen hineinversetzen kann und deshalb bei Fotoshootings auch spontan ausgefallene Posen anbieten kann. Lena: "Ich bin die Richtige für GNTM, weil ich Menschen mit meiner Persönlichkeit unterhalten kann. Ich habe eine positive Ausstrahlung, mit der ich Menschen anstecken kann."

Bild: ProSieben/Martin Bauendahl

Justine, 20 Jahre aus Schloß Holte-Stukenbrock bei Bielefeld

Justine macht eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Sie beschreibt sich selbst als ehrgeizige und disziplinierte Person und ist gerne eine stille Beobachterin ihrer Umgebung. Justine verbringt viel Zeit mit ihrer Familie und ihren Freunden und geht regelmäßig zum Schwimmen und Joggen. Sie liebt es, die Welt zu erkunden und zu reisen. Außerdem interessiert sie sich für aktuelle Schminktrends. Justine findet ihr Gesicht schön und ist stolz auf ihre Größe von 1,76 Meter. Justine: "Ich habe schon immer davon geträumt, ‚Germany’s next Topmodel‘ zu werden und möchte beweisen, dass Träume wahr werden können, wenn man hart genug dafür kämpft."

Bild: ProSieben/Martin Bauendahl

Sayana, 20 Jahre aus Grevenbroich

Sayana ist Studentin und liebt es zu modeln, zu schauspielern und zu tanzen. Sayana beschreibt sich als hilfsbereit, kooperativ und kommunikativ. Wenn sie eine berühmte Person treffen könnte, würde sie sich für Mahatma Gandhi entscheiden. Sayana: „Ich möchte mein Hobby zum Beruf machen. Vor allem möchte ich auch zeigen, dass eine Inderin in der Modelbranche tätig und erfolgreich sein kann.“

Bild: ProSieben/Martin Bauendahl

Theresia, 26 Jahre aus Hamburg

Theresia ist eine Frohnatur, immer gut gelaunt und sagt frei heraus, was sie denkt. Theresia liebt Tiere und hat eine Schlumpfsammlung zu Hause. Ihr Modeltraumjob wäre es, einer der Victoria’s Secret-Engel zu werden. Sie rechnet sich gute Chancen für ihre Teilnahme bei "GNTM" 2019 aus, weil sie sich jeder Herausforderung stellt, immer 110% gibt und ein Model mit Köpfchen ist. Theresia: "Ich bin sehr willensstark – der Widder versucht es immer erst einmal durch die Wand!"

Bild: ProSieben/Martin Bauendahl

Tatjana, 22 Jahre aus Leipzig

Die Schülerin träumt davon, das Shape-Cover zu zieren. Bisher ist sie noch nicht weit gereist, freut sich aber deshalb besonders auf die Abenteuer bei "GNTM" 2019. Sie beschreibt sich als offene, authentische und nachdenkliche Person, die gerne lacht – auch mal über sich selbst. Tatjana: „An der Arbeit als Model reizt mich besonders, dass man eine große Wandelbarkeit mitbringen muss. Man kann die ausgefallenste Mode präsentieren, man reist viel und lernt fremde Länder kennen, sowie interessante Fotografen und Künstler.“

Vanessa, 21 Jahre aus Bensheim bei Darmstadt

Vanessa bringt bereits einige Modelerfahrungen zu "GNTM" 2019 mit: Sie ist schon auf Fashion-Weeks in Berlin, Mailand, London und Paris über Laufstege gelaufen, hat das Modeln bisher aber immer nur nebenbei betrieben. Als ihr herausstechendes Merkmal beschreibt sie ihre große Willensstärke. Vanessa: "Ich will jedem und vor allem mir selbst zeigen, dass ich modeln kann und die absolut richtige dafür wäre."

Bild: ProSieben/Martin Bauendahl

Caroline, 21 Jahre aus Bremerhaven

Caroline ist eigentlich Studentin, möchte sich nun aber voll auf ihre Teilnahme bei "GNTM" 2019 konzentrieren. Ihr größter Traum ist es, ein international gefragtes Model zu werden. hre Vorbilder sind Heidi Klum und Beyoncé, die sie als Powerfrauen beschreibt. Sie bezeichnet sich selbst als leistungsorientiert, bodenständig, abenteuerlustig und lebensfroh.

Bild: ProSieben/Martin Bauendahl

Luna, 21 Jahre aus Hann. Münden bei Kassel

Luna ist Studentin der ökologischen Landwirtschaft und bereits verheiratet. Sie möchte die Welt verbessern und die Umwelt schützen. Deshalb würde sie auch gerne als Selbstversorgerin auf einer eigenen Farm leben. Selbst würde sie sich als natürlich, hilfsbereit, lustig und ein bisschen verrückt beschreiben. Luna sammelt Fußkettchen aus allen Ländern, die sie bereits bereist hat. Ihr Modeltraumjob wäre ein Shooting unter Wasser oder im Regenwald.

Bild: ProSieben/Martin Bauendahl

Julia, 23 Jahre aus Illertissen bei Ulm

Julia ist Gesundheits- und Krankenpflegerin und will es bei "GNTM" 2019 unbedingt weit schaffen. Mit sich und ihrem Körper ist sie sehr glücklich. Julia: "Ich möchte anderen Mädchen Mut machen: Man kann alles erreichen, wenn man selbst zufrieden ist!" Julia war bereits im Jahr 2014 bei einem "GNTM"-Casting und wurde ausgewählt, sagte ihre Teilnahme jedoch ab, um ihre Ausbildung zu absolvieren. Julia: "Ich bereue diese Entscheidung nicht. Jetzt ist meine Zeit und ich möchte ‚Germany’s next Topmodel‘ 2019 werden."

Bild: ProSieben/Martin Bauendahl

Alicija-Laureen, 18 Jahre aus Wendhausen bei Braunschweig

Alicija möchte Modedesign studieren und beschreibt sich selbst als sensibel, willensstark und aufgeschlossen. Sie lebt sehr gesund. So trinkt Alicija keinen Alkohol, beschäftigt sich viel mit gesunder Ernährung und macht viel Sport. Sie will sich den Traum von einer erfolgreichen Modelkarriere mit ihrer Teilnahme bei "Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“ erfüllen.

Bild: ProSieben/Martin Bauendahl

Sarah, 20 Jahre aus Schlüchtern bei Fulda

Sarah träumt davon, in der Öffentlichkeit zu stehen und hat bereits Modelerfahrung. Am Modeln findet sie besonders reizvoll, dass man immer neue Menschen und Orte kennenlernt. Sie kann sich nicht vorstellen, jeden Tag in einem Büro zu verbringen, da sie es liebt, vor der Kamera zu stehen und Kunden von ihrer Leistung zu überzeugen. Sarah zieht gerne die Blicke anderer auf sich und kann bereits eine beachtliche Social-Media-Fanbase vorweisen. Sarah: "Ich liebe das Modeln und ich liebe Abenteuer."

Bild: ProSieben/Martin Bauendahl

Simone, 21 Jahre aus Stade bei Hamburg

Simone beherrscht drei Fremdsprachen und studiert internationales Grundschullehramt. Sie beschreibt sich als bescheiden, offen, emotional, herzlich und selbstkritisch. Sie ist ein sehr sportlicher Mensch, weshalb sie sich auch über sportliche Shootings bei "GNTM" freuen würde. Bereits seit ihrer Kindheit träumt sie davon, "Germany’s next Topmodel“ zu werden.

Bild: ProSieben/Martin Bauendahl

GNTM 2019: Kandidatin Enisa ist am beliebtesten bei den Fans

Die Zuschauer können sich online auf der GNTM-Seite durch eine Bildergalerie mit den Kandidatinnen klicken - und Likes vergeben. Dabei hat inzwischen Enisa deutlich die Nase vorn: Die 24-jährige Influencerin und YouTuberin hat momentan schon mehr als 55.000 Likes. (AZ)

