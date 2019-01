09:10 Uhr

GNTM 2019: Neuer Titelsong und neues Motto auf Instagram veröffentlicht Panorama

Das Format GNTM 2019 beginnt wieder am 7. Februar. Was erwartet die Zuschauer in diesem Jahr? Der neue Titelsong steht jedenfalls schon fest.

"Germany's next Topmodel" 2019: Die News im Blog

25. Januar: Neuer Titelsong auf Instagram gepostet

Und, wer hätte es gedacht: Es ist ein Titel der Band "Tokio Hotel". Seit Weihnachten ist Heidi Klum mit dem Gitarristen der Band, Tom Kaulitz, verlobt. Und der wird dann wohl auch beim Finale am Start sein, um den Titelsong "Melancholic Paradise" zu performen. Die Fans nehmen die Auswahl des Songs mit gemischten Gefühlen auf: Von "War ja klar" bis "Ich find's super" ist alles dabei. Dass es sich bei dem Titelsong um ein Stück von Heidi Klums Verlobten handelt, passt übrigens perfekt zum Motto der aktuellen Staffel: "More Glam, more Stars, more Heidi Klum".

24. Januar: ProSieben nennt alle 50 Kandidatinnen

Inzwischen ist klar, welche 50 Teilnehmerinnen ab dem 7. Februar um den Titel "Germany's next Topmodel" 2019 konkurrieren. Zum Start der neuen Staffel lädt Heidi Klum ihre Top-50-Model-Anwärterinnen zu einem glanzvollen Dinner in Berlin. Außerdem bekommen die Kandidatinnen von Gastjurorin Lena Gercke Tipps, wie sie auf dem Catwalk glänzen können.

18. Januar: Eine "FCA-Spielerfrau" ist unter den GNTM-Kandidatinnen

Nachdem ProSieben die ersten Kandidatinnen von GNTM 2019 vorgestellt hat, steht fest: Mit dabei ist auch die 19-jährige Catharina Maranca, die mit einem Spieler des FC Augsburg liiert ist. Felix Götze steht seit vergangenem Sommer beim FCA unter Vertrag und lief vorher für den FC Bayern und Borussia Dortmund auf. Aus Dortmund stammt auch die GNTM-Kandidatin, die im vergangenen Sommer ihr Abitur machte und sich seitdem aufs Modeln konzentriert.

Hier lesen Sie mehr über Catharina Maranca.

17. Januar: ProSieben präsentiert die ersten Kandidatinnen von GNTM 2019

Die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel 2019" beschreibt ProSieben auf seiner Homepage als "besonders facettenreich". Dort veröffentlichte der Privatsender auch die ersten Bilder der Nachwuchsmodels. Insgesamt 35 Kandidatinnen sind dort zu sehen.

Mit dabei sind unter anderem "Lena mit ihren knallbunten Haaren", "Jasmin mit ihren wunderschönen Locken" oder Melissa, die sich laut ProSieben selbst "Baby-Gaga" nennt. Loriane war 2018 schon unter den Top 50 bei GNTM - und Marlene mag der Homepage von ProSieben nach keine "laut atmenden Menschen".

Unter den GNTM-Kandidatinnen ist auch Bianca, die bereits bei "Austria's next Topmodel" mit dabei war. Ob diese Erfahrung der 23-Jährigen einen Vorteil verschaffen wird, sehen Zuschauer bald auf ProSieben.

9. Januar: Heidi Klum ist das einzige feste Mitglied der GNTM-Jury

Eine Neuerung wird die 14. Staffel von "Germany's next Topmodel" mit sich bringen: Heidi Klum wird in ihrer Show zum ersten Mal als einziges festes Mitglied in der Jury sitzen. Unterstützung holt sich die 45-Jährige unter anderem von Model-Kolleginnen wie Gisele Bündchen, Winnie Harlow und Toni Garrn, wie ProSieben mitteilte. In jeder GNTM-Folge soll ein anderer Gast die Kandidatinnen schulen und gemeinsam mit Heidi Klum entscheiden, wer aus dem Rennen fliegt.

Das neue Konzept soll dem Sender zufolge den jungen Frauen einen möglichst vielfältigen Einblick in die Welt der Mode bieten. Neben Ex-"Topmodel"-Gewinnerinnen wie Lena Gercke und Stefanie Giesinger gehören auch die Mode-Fotografen Ellen von Unwerth und Rankin, Moderator Thomas Gottschalk und der Designer Wolfgang Joop zu den wechselnden Juroren.

Klums Co-Juroren aus den Vorjahren, Thomas Hayo und Michael Michalsky, haben in der kommenden Staffel nur noch einmalige Gastauftritte. Der Designer Hayo hatte bereits nach der vergangenen Staffel angekündigt, sich wieder stärker auf andere Aktivitäten konzentrieren zu wollen.

8. Januar 2019: Starttermin von GNTM 2019 steht fest

"Germany's next Topmodel 2019" startet am 7. Februar. Es ist bereits die 14. Staffel der Castingshow. Zum Auftakt trifft Heidi Klum in Berlin auf die 50 besten Bewerberinnen, die sie laut ProSieben persönlich vorab ausgesucht hat.

"Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum" – die 14. Staffel sehen Zuschauer immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben. (AZ)

Themen Folgen