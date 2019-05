vor 23 Min.

GNTM 2019: Tyra Banks beim Finale von "Germany's next Topmodel"

GNTM 2019: Wer im heutigen "Germany's next Topmodel"-Finale an Heidi Klums Seite entscheidet, wer "Topmodel 2019" wird. Hier die Infos.

Heidi Klum sucht wieder "Germany's next Topmodel" - nun bereits zum 14. Mal. Die neue Staffel von GNTM hat am 7. Februar begonnen. Neu: Die Jury besteht zum ersten Mal aus Heidi Klum allein - also fast. Das Model ist das einzige feste Jurymitglied, als Unterstützung werden ihr verschiedene Gastjuroren zur Seite gestellt.

Im heutigen Finale ist keine geringere als US-Topmodel Tyra Banks dabei. Sie moderierte selbst bis 2015 22 Staffeln lang die Show "America's next Topmodel". Doch neben dem US-Model werden noch der Schauspieler Channing Tatum zusammen mit seinen "Magic Mike"-Tänzern auftreten, sowie die US-Pop-Band Jonas Brothers, die britische Singer-Songwriterin Ellie Goulding und die deutsche Band Tokio Hotel. Doch wie der Sender mitteilte, soll es noch einige Überraschungs-Gäste geben. Was die Zuschauer noch im Finale erwarten können, lesen Sie hier: Was heute im Finale von "Germany's next Topmodel" 2019 geboten ist.

GNTM-Finale: Auch Gottschalk soll da sein

Inwiefern sie als Juroren oder nur als Musik-Acts auftreten ist noch nicht bekannt. Angeblich soll auch Thomas Gottschalk im Finale auftreten.

In den vergangenen Staffeln waren die GNTM-Kandidatinnen noch auf zwei Gruppen aufgeteilt worden: Team Thomas und Team Michael. Thomas Hayo und Michael Michalsky haben in der neuen Staffel von GNTM ebenfalls nur noch einmalige Gastauftritte.

#FlashBackFriday Die letzten 8 Jahre mit meiner GNTM-Familie. Was für eine atemberaubende Reise das war! So viele coole... Gepostet von Thomas Hayo am Freitag, 15. Juni 2018

GNTM 2019: Heidi Klum ist einziges festes Jury-Mitglied

Die verschiedenen Gastjuroren bei GNTM 2019 sollen die Nachwuchsmodels in jeder Folge coachen und Heidi Klum bei ihrer Entscheidung unterstützen.

Das neue Jury-Konzept soll ProSieben zufolge jungen Frauen einen möglichst vielfältigen Einblick in die Modewelt bieten. Neben Ex-GNTM-Gewinnerinnen wie Lena Gercke und Stefanie Giesinger gehören auch die Mode-Fotografen Ellen von Unwerth und Rankin, Moderator Thomas Gottschalk und der Designer Wolfgang Joop zu den wechselnden Juroren.

Lena Gercke hat die Kandidatinnen von GNTM 2019 etwa auf ihren ersten großen Laufsteg-Auftritt - in Kreationen von Michael Michalsky - vorbereitet. Die 30-Jährige war zuletzt in vielen anderen ProSieben-Formaten zu sehen. Seit Februar 2018 ist sie zum Beispiel Teil der Jury in der Erfindershow "Das Ding des Jahres".

12 Bilder Von Lena Gercke bis Céline Bethmann: Die Siegerinnen von GNTM Bild: Uli Deck/dpa

"Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum" – die 14. Staffel sehen Zuschauer immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Alle News rund um GNTM 2019 lesen Sie hier in unserem Blog. (AZ)

Themen Folgen