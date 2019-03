09:01 Uhr

GNTM 2019 heute: Gisele Bündchen überrascht Kandidatinnen in Folge 7

In Folge 7 von GNTM 2019 überrascht Heidi Klum die Kandidatinnen mit dem Besuch eines Topmodels: Gisele Bündchen kommt zum Plaudern in die Villa.

In Folge 7 von "Germany's Next Topmodell" stattet das Topmodel Gisele Bündchen heute den Kandidatinnen zusammen mit GNTM-Chefin Heidi Klum einen Überraschungsbesuch ab. „Gisele Bündchen ist ein Topmodel. Sie ist eines der erfolgreichsten Models der Welt. Kaum ein anderes Model hat so viel erreicht wie sie“, erzählt Heidi Klum, „für meine Mädchen ist es mit Sicherheit eine Inspiration, mit so einer Größe zu plaudern.“

GNTM-Kandidatinnen erhalten Karriere-Tipps von Gisele Bündchen in Folge 7

Im Gespräch in der Modelvilla gibt sie nützliche Tipps zu einem selbstsicheren Auftritt in der Modewelt und verrät den Kandidatinnen ihr persönliches Erfolgsgeheimins. „Wenn wir uns selbst kennen, wissen wir, woran wir arbeiten können und was uns einzigartig und besonders macht.“ Weiter rät das Supermodel den Nachwuchsmodels: „Feiere dich, feiere deine Einzigartigkeit, liebe dich selbst. Achte auf dich. Dein Körper ist dein Tempel.“

GNTM, Folge 7: Desingerschmuck und verstecktes Casting

Beim heutigen Fotoshooting stehen Heidi Klums Models mit ganz besonderen Accessoires vor der Kamera. „Die Mädchen tragen wertvollen Schmuck von Lorraine Schwartz im Wert von 2,5 Millionen Dollar und er ist nicht nur sehr viel wert, sondern wurde auch schon von Superstars getragen wie Beyoncé, Kim Kardashian oder Angelina Jolie“, betont Heidi Klum vorab. Außerdem müssen die Mädchen mit kleinen Hunden agieren, deren Verhalten nicht immer vorhersehbar ist. „Was ich von Models erwarte, ist eine besondere Einstellung zum Shooting. Ich möchte, dass sie begeistert sind und sich vor meiner Kamera anstrengen. Sie müssen auf mich und die Anweisungen hören, die sie bekommen“, fordert Starfotograf Rankin, der die Kandidatinnen ablichtet.

Was die Topmodel-Kandidatinnen während des Shootings allerdings noch nicht ahnen: Es ist ein verstecktes Casting. Rankin ist auf der Suche nach einem Model für eine deutschlandweite Kampagne des Bundesverkehrsministeriums.

Welche Kandidatin am meisten überzeugt und sich damit den Job sichern kann, sehen Zuschauer heute Abend, um 20.15 Uhr, bei "Germany's next Topmodel" auf ProSieben. (AZ)

