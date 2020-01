vor 17 Min.

GNTM 2020, Folge 1 heute am 30.1.20: Heidi Klum holt Milla Jovovich in die Jury

Staffel 15 von GNTM startet heute am 30.1.20 mit Folge 1. Neben Heidi Klum (m.) sitzt heute auch Schauspielerin Milla Jovovich (l.) in der Jury. Die Vorschau zur ProSieben-Show.

GNTM 2020 startet heute am 30.1.20 mit Folge 1. Heidi Klum bekommt in der Jury Hilfe von Milla Jovovich und Julien Macdonald. Alle Infos hier in der Vorschau.

Von Daniel Flemm

GNTM 2020 - endlich ist es so weit: Staffel 15 von "Germany's Next Topmodel" startet heute am 30.1.20 mit Folge 1 bei ProSieben. Neben Top-Model Heidi Klum sitzen bei der Folge, die im Olympiapark München aufgenommen wurde, auch zwei Stars der Modewelt in der GNTM-Jury: "Resident Evil"-Schauspielerin Milla Jovovich und Modedesigner Julien Macdonald. Was das offene Casting in München für die Teilnehmerinnen bereithält, lesen Sie in unserer Vorschau.

GNTM 2020 heute am 30.1.20: Vorschau zu Folge 1 - Heidi Klum lässt die Kandidatinnen auf den "Catwalk"

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 1 von "Germany's next Topmodel" läuft am Donnerstag, 30.1.20, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Für den Start von Staffel 15 hat sich ProSieben etwas Besonderes ausgedacht: Die 38 Model-Anwärterinnen präsentieren sich in Folge 1 von GNTM 2020 "Model-Mama" Heidi Klum und ihrer Jury im Rahmen einer Fashion-Show für den britischen Star-Designer Julien Macdonald. Während Macdonald für die Mode zuständig ist, coacht Milla Jovovich, die vor ihrer Karriere als Schauspielerin ein gefragtes Model war, die jungen Damen für ihren ersten großen "Walk".

Heidi Klum ist dabei davon überzeugt: Der erste Abend der neuen Staffel von GNTM ist entscheidend für die Jung-Models: "Ich hoffe, den Mädchen ist bewusst, wie wichtig dieser Abend für sie ist", so die in Amerika lebende Klum. Doch nicht für alle GNTM-Kandidatinnen geht der Abend gut aus: Einige der 38 Nachwuchs-Models tun sich auf dem Laufsteg schwer - und verpassen so die kommenden Folgen von "Germany's Next Topmodel" 2020.

